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築杜絕登革熱防火線　黃偉哲示範化學防治籲民眾提高警覺

▲築杜絕登革熱防火線，台南市長黃偉哲今天親自示範室外化學防治作業操作籲民眾提高警覺。（圖／台南市政府提供）
▲築杜絕登革熱防火線，台南市長黃偉哲今天親自示範室外化學防治作業操作籲民眾提高警覺。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

雖然目前臺南尚無本土案例疫情傳出，為杜絕登革熱臺南市市長黃偉哲今(25)日特別親自示範室外化學防治作業操作，盼望喚起民眾防治登革熱疫情的警覺心，確實做好巡檢周遭環境及清理積水容器。黃偉哲呼籲，大家千萬要謹慎留意、提高警覺，務必維持落實防治作業，避免讓疫情有發生與擴散的可能性。

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▲黃偉哲期盼今年在市府團隊、醫療單位、社區志工及全體市民攜手合作下，共同努力做好孳生源清除工作，能有效遏阻登革熱疫情入侵。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲期盼今年在市府團隊、醫療單位、社區志工及全體市民攜手合作下，共同努力做好孳生源清除工作，能有效遏阻登革熱疫情入侵。（圖／台南市政府提供）
雖然目前臺南尚無本土案例疫情傳出，不過有好幾個里的病媒蚊指數已經相當高，加上鄰近縣市也有群聚現象產生，黃偉哲也提醒大家今年的登革熱疫情，依然不能太過於樂觀，並期盼今年在市府團隊、醫療單位、社區志工及全體市民攜手合作下，共同努力做好孳生源清除工作，能有效遏阻登革熱疫情入侵，並齊心致力守護保障市民健康。

衛生局表示，今年是近4年平均高溫最早出現的一年，代表病媒蚊的活動也隨著氣溫上升越趨頻繁，且依據衛生福利部疾病管制署數據資料顯示，截至今年6月20日為止，臺南市鄰近縣市已出現新一波本土登革熱疫情，全國境外移入病例累計共有108例，感染地以東南亞國家為主，其中印尼56例為最多，其次則為馬來西亞18例及馬爾地夫9例。

衛生局指出，依據登革熱防治中心誘卵桶監測斑蚊屬的「花腳蚊」的卵粒數量，今年1月1日至6月20日止(第1週至第25週)，臺南市的誘卵桶卵例數累計346,278例，比去年同期上升9,201粒，而在第25週達連續2週誘卵桶陽性率60%以上且總卵粒數500粒以上之高風險里，分別為南區明德里及省躬里、仁德區仁和里、安南區公塭里及城中里。

對此，台南市政府將透過「室外預防性化學防治」進行超前佈署的風險控制，並同時動員當地居民、社區防疫志工與全體市民齊心對抗清除孳生源，才能真正達到遏阻登革熱疫情入侵，並維護市民家園安全。

登革熱防治中心提醒，防範登革熱傳播鏈最有效的方法，主要還是透過以「孳生源清除，容器減量」為核心，次要才是以化學防治為輔助性緊急措施，因此，籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」的防治工作，不定期巡查戶內外周遭環境，清除相關的積水容器，以有效杜絕病媒蚊蟲卵的孳生擴散。

另外，南市府衛生局已公告自113年4月1日起，經查獲孳生源即逕行舉發，依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新臺幣3,000～15,000元，無改善期，望請市民朋友配合相關防疫措施，巡視住家及工作點周遭環境，清除所有可能積水的容器，一起消滅病媒蚊孳生源，共同協力防治登革熱疫情之擴散。

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