築杜絕登革熱防火線　黃偉哲示範化學防治籲民眾提高警覺

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衛生局表示，今年是近4年平均高溫最早出現的一年，代表病媒蚊的活動也隨著氣溫上升越趨頻繁，且依據衛生福利部疾病管制署數據資料顯示，截至今年6月20日為止，臺南市鄰近縣市已出現新一波本土登革熱疫情，全國境外移入病例累計共有108例，感染地以東南亞國家為主，其中印尼56例為最多，其次則為馬來西亞18例及馬爾地夫9例。
衛生局指出，依據登革熱防治中心誘卵桶監測斑蚊屬的「花腳蚊」的卵粒數量，今年1月1日至6月20日止(第1週至第25週)，臺南市的誘卵桶卵例數累計346,278例，比去年同期上升9,201粒，而在第25週達連續2週誘卵桶陽性率60%以上且總卵粒數500粒以上之高風險里，分別為南區明德里及省躬里、仁德區仁和里、安南區公塭里及城中里。
對此，台南市政府將透過「室外預防性化學防治」進行超前佈署的風險控制，並同時動員當地居民、社區防疫志工與全體市民齊心對抗清除孳生源，才能真正達到遏阻登革熱疫情入侵，並維護市民家園安全。
登革熱防治中心提醒，防範登革熱傳播鏈最有效的方法，主要還是透過以「孳生源清除，容器減量」為核心，次要才是以化學防治為輔助性緊急措施，因此，籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」的防治工作，不定期巡查戶內外周遭環境，清除相關的積水容器，以有效杜絕病媒蚊蟲卵的孳生擴散。
另外，南市府衛生局已公告自113年4月1日起，經查獲孳生源即逕行舉發，依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新臺幣3,000～15,000元，無改善期，望請市民朋友配合相關防疫措施，巡視住家及工作點周遭環境，清除所有可能積水的容器，一起消滅病媒蚊孳生源，共同協力防治登革熱疫情之擴散。