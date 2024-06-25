影／對決大谷翔平意外受傷！天使左投Patrick Sandoval整季報銷

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Patrick Sandoval6月22日先發出戰道奇，首局面對大谷翔平投出四壞保送，3局上第2次面對大谷時，仍舊投出保送讓他上壘，而Sandoval隨後則是顯得相當不舒服，表情略有難色，最終也提前被換下場，當時大谷也特別表達關切，賽後他則表示，「這是有點可惜的結果，希望Patrick Sandoval的傷勢不要太嚴重。」
診斷後確定整季報銷 是否動TJ手術尚不確定
如今Patrick Sandoval在診斷之後，確定遭遇手肘尺側副韌帶撕裂，這是和大谷翔平類似的肘傷，目前不確定是否需動韌帶重建手術（Tommy John），但已確定Sandoval正式宣告報銷，本季無緣看到他再度站在投手丘上的身影。
「這會是漫長的恢復過程，但我會變得更堅強回到這裡的，我真的很喜歡在場上投球，所以這很不幸。」Patrick Sandoval稍早受訪時表示。但他表示目前尚不清楚要動什麼程度的刀，以及是否會進行Tommy John手術（韌帶重建手術）。
天使總教練Ron Washington聽聞後也惋惜地表示：「面對這樣的傷勢，這對他（Patrick Sandoval）來說很艱難，因為他真的、真的開始進入到最佳狀態，現在我們知道他必須去面對這問題。」