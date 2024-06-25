德德神隱一個月嘆氣曝近況！爸爸現身「1留言」抓包他考前玩遊戲
民進黨前立委鄭運鵬的17歲兒子德德，憑著帥氣的外貌擄獲許多粉絲的心，在社群上累積了大量的粉絲追蹤，甚至還被韓媒封為「台版車銀優」，許多人都期待他出道一定也能大爆紅。不過，德德目前仍是學生，先前爸爸鄭運鵬也曾透露德德還是先以學業為主，所以他個人的社群也是久久才更新一次，沒想到德德在昨（24）日睽違了一個月終於更新，分享近況掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
德德目前把生活重心放在課業上，社群的更新頻率降低許多，讓粉絲們都相當好奇他最近過得怎麼樣，而德德在睽違一個月之後，終於在24日罕見發文分享近況，忍不住嘆氣表示：「這禮拜是期末考週，考完就是暑假了，雖然準考生沒有什麼暑假，暑假有好多天都在暑輔，唉！」
不過，德德還是正能量的向其他考生們喊話：「希望大家都能順利熬過考試，把握暑假做自己喜歡的事，像我最近就在玩《妖怪手錶2》。」不過吸引大家注意的是，德德發文附上了6張戴著眼鏡的帥照，展現他斯文又可愛的一面，讓許多粉絲看了都讚嘆不已。
沒想到，在德德發文之後，爸爸鄭運鵬也跑來他的貼文底下留言回應：「至少考前不要在我面前玩妖怪手錶吧！」德德則驚訝回覆說：「你沒看到吧？」鄭運鵬又回應德德一句：「我有聽到主題曲的聲音！」父子之間一來一往的互動，逗笑一大票粉絲。還有網友認為德德頭髮太長了需要整理，甚至要求鄭運鵬帶德德去剪頭髮，「月月鳥拜託帶你兒子去剪頭髮」、「可愛又帥氣的德德你知道嗎，你的髮型都是靠顏值在撐的」、「德～答應我，頭髮重新弄一下好嗎。」