第6波新冠肺炎疫情燒！疾管署疾呼接種疫苗 北市Novavax即將用罄
第六波新冠疫苗來勢洶洶，疾管署今（25）日表示，上週(6/18-6/24)新增817例新冠本土確定病例(併發症)，較前一週(6/11-6/17)新增624例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%，而接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前國內疫情持續升溫，全國尚餘莫德納XBB疫苗約283.8萬劑、Novavax XBB疫苗約3萬劑，為降低感染後併發重症或死亡風險，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。
記者林莞茜／綜合報導
台北市衛生局表示，近一週(6/16-6/22)接種新冠XBB疫苗約3,000人次，為前一週接種量的2倍，而Novavax XBB疫苗庫存僅約1,500劑，疫苗用罄後，將持續提供莫德納XBB疫苗接種服務，目前國內新冠XBB疫苗提供滿6個月以上尚未接種XBB疫苗之民眾接種，自113年4月9日起擴大提供65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下等高風險對象，可再接種第2劑(與第1劑間隔84天)，以增強保護力。截至6月23日止，北市已接種新冠XBB疫苗逾24.3萬劑，其中莫德納XBB疫苗接種近20萬劑，Novavax疫苗接種4.3萬劑。
依據疾管署監測資料顯示，國內COVID-19疫情上升且處流行期，全國近一週(6/16-6/22)新增708例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(6/9-6/15)新增489例上升，北市近一週(6/16-6/22)新增79例COVID-19本土確定病例(併發症)，亦較前一週(6/9-6/15)新增53例上升。
疾管署說明，近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前國內疫情持續升溫，全國尚餘莫德納XBB疫苗約283.8萬劑、Novavax XBB疫苗約3萬劑，為降低感染後併發重症或死亡風險，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。
疾管署進一步說明，國內新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。另疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；KP.2的占比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3占比為8%及14%，XDV.1占比為8%及9%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。
※【NOWnews 今日新聞
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