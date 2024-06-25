YG梁鉉錫被爆「找2NE1聊一下」！朴春、CL、旻智、Dara回歸機率高

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因為2NE1紅遍海內外，原以為4人會一直活躍於樂壇，沒想到仍敵不過7年之癢，「YG娛樂」2016年宣布2NE1解散，並與CL和Dara簽SOLO專屬合約，朴春則是合約到期不續約，Minzy離開「YG娛樂」，讓看到消息的粉絲相當錯愕，而2015年的《MAMA》年末頒獎典禮舞台，正為2NE1解散前的最後一次合體表演。
雖然2NE1解散，但成員私下感情好，常常合體開直播與粉絲聊近況；直到2022年，CL受邀出席美國Coachella（科切拉音樂節），當她表演完後，後台突然響起《I Am the Best》音樂，隨後朴春、Dara、Minzy無預警現身，相隔6年的世紀合體，掀起海內外熱烈討論。
今年5月17日，正好是2NE1成軍15週年，她們的官方IG也釋出4張朴春、CL、Dara、Minzy的合照以及4人獨照，寫下：「Happy 15th Anniversary 2NE1 & Blackjacks.」令許多Black Jack（粉絲名）開心到不行，留言刷一排哭臉以表激動的心情。
繼5月17日的驚喜，今天韓媒透露2NE1完整體復出的機率大，因為4位成員近日有跟梁鉉錫見面，為2NE1的回歸計畫邁出第一步，2NE1的親友也受訪證實，「CL是在2NE1的15週年前夕跟梁鉉錫見面，現在全體也都跟梁鉉錫碰面，以『復出回歸』進行交流」，雖然具體事項未公開，但2NE1跟YG重逢的行為別具意義，令外界十分期待2NE1回歸的那天。