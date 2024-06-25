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YG梁鉉錫被爆「找2NE1聊一下」！朴春、CL、旻智、Dara回歸機率高

▲女團2NE1成員CL（左圖上排左起）、朴春、Dara（下排左起）、Minzy近日跟「YG娛樂」創辦人梁鉉錫見面，4人被傳出有望合體回歸。（圖／2NE1 IG、YG官網）
▲女團2NE1成員CL（左圖上排左起）、朴春、Dara（下排左起）、Minzy近日跟「YG娛樂」創辦人梁鉉錫見面，4人被傳出有望合體回歸。（圖／2NE1 IG、YG官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓「YG娛樂」曾捧紅BIGBANG、2NE1兩大男女天團，但隨著公司與成員的負面新聞，團體形同解散，聲望也大不如前；但是今年5月17日時，2NE1無預警合體慶祝團體成立15週年，今（25）日韓媒就透露2NE1成員朴春、CL（李彩麟）、Dara、Minzy（孔旻智）日前跟「YG娛樂」創辦人梁鉉錫見面，外界猜測2NE1合體回歸樂壇的機率指日可待。

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▲2NE1成員Dara、CL、Minzy、朴春今天5月17日出道15週年，合體拍照慶祝紀念日。（圖／2NE1 IG）
▲2NE1成員Dara（左起）、CL、Minzy、朴春今年5月17日出道滿15週年，合體拍照慶祝紀念日。（圖／2NE1 IG）
2NE1是「YG娛樂」於2009年推出的第一組女子團體，成員分別為朴春、CL、Dara、Minzy，4人的形象與師兄BIGBANG相似，成功開啟「Girl Crush」風潮，推出多首膾炙人口的嘻哈作品，包含《Fire》、《I Don't Care》、《Go Away》、《Lonely》、《I Am the Best》、《I Love You》、《Come Back Home》等，每一首傳唱度極高，發表至今仍是不敗金曲。

因為2NE1紅遍海內外，原以為4人會一直活躍於樂壇，沒想到仍敵不過7年之癢，「YG娛樂」2016年宣布2NE1解散，並與CL和Dara簽SOLO專屬合約，朴春則是合約到期不續約，Minzy離開「YG娛樂」，讓看到消息的粉絲相當錯愕，而2015年的《MAMA》年末頒獎典禮舞台，正為2NE1解散前的最後一次合體表演。

雖然2NE1解散，但成員私下感情好，常常合體開直播與粉絲聊近況；直到2022年，CL受邀出席美國Coachella（科切拉音樂節），當她表演完後，後台突然響起《I Am the Best》音樂，隨後朴春、Dara、Minzy無預警現身，相隔6年的世紀合體，掀起海內外熱烈討論。

今年5月17日，正好是2NE1成軍15週年，她們的官方IG也釋出4張朴春、CL、Dara、Minzy的合照以及4人獨照，寫下：「Happy 15th Anniversary 2NE1 & Blackjacks.」令許多Black Jack（粉絲名）開心到不行，留言刷一排哭臉以表激動的心情。

繼5月17日的驚喜，今天韓媒透露2NE1完整體復出的機率大，因為4位成員近日有跟梁鉉錫見面，為2NE1的回歸計畫邁出第一步，2NE1的親友也受訪證實，「CL是在2NE1的15週年前夕跟梁鉉錫見面，現在全體也都跟梁鉉錫碰面，以『復出回歸』進行交流」，雖然具體事項未公開，但2NE1跟YG重逢的行為別具意義，令外界十分期待2NE1回歸的那天。

▲2NE1被傳出近日跟梁鉉錫，商討復出回歸可能性。（圖／翻攝OSEN）
▲2NE1被傳出近日跟梁鉉錫見面，商討復出回歸的可能性。（圖／翻攝OSEN）

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