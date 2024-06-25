拜川辯論登場在即！日經分析兩人「對台立場」：一個模糊一個清晰

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《日經亞洲》報導首先整理川普執政期間的表現，認為川普的對台政策缺乏一致性。舉例來說，2016年12月初，川普接受了時任我國總統蔡英文的賀電，這是自1979年以來，美國總統或總統當選人與台灣領導人的首次直接會談。
幾天之後川普更表示，美國不一定要堅持其長期「一個中國」的立場，示意美國近四十年的政策可能發生轉變。然而，到了2月9日，就職不久後的川普與中國國家主席習近平通話，在電話中川普表示他將遵守一個中國政策。
有分析人士認為，川普只是把台灣當成迫使中國讓步的籌碼，實際上根本不在乎台灣。但也有看法認為，川普是有意採取模糊立場，川普在2023年7月接受《福斯新聞》採訪時表示，他不想透露重返白宮後是否會保護台灣免受中國侵略，因為這種明確性會限制他的選項。川普直言，「如果我回答了這個問題，會讓我的談判處境變得非常糟糕。」
拜登曾4度公開表示美軍將保衛台灣
《日經亞洲》報導接著整理拜登執政期間的表現，指出與川普的模糊不同，拜登曾4度在公開場合表示，如果中國入侵台灣，美軍將保衛台灣。
拜登在2021年8月和10月表示，美國有「承諾」保衛台灣。根據1979年的《台灣關係法》，如果台灣遭受威脅因而危及美國利益時，總統和國會應決定美國如何採取適當行動應對任何上述危險。拜登的立場打破了慣例。幾十年來，美國一直奉行「戰略模糊」政策，中國和台灣都無法確定美軍會在多大程度上介入台海戰爭，從而嚇阻雙方採取改變台海局勢現狀的行動。
拜登的明確立場也正在影響美軍高層，美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）在今年2月的任命聽證會上，並沒有像他的兩位前任那樣為「戰略模糊」的有效性辯護，帕帕羅表示，「對聯合部隊來說沒有模糊之處，有的只是台灣關係法中包含的明確任務。」帕帕羅言明，美國將在緊急情況下向台灣提供援助。如果拜登再次當選，他很可能會保持這種明確性。
若川普重返白宮會發生什麼？
《日經亞洲》報導也分析了若川普重返白宮的展望，川普任內最後一位國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），近日投書《外交事務（Foreign Affairs）》，文中延續了川普的戰略模糊立場。一方面，歐布萊恩提議邀請台灣參加一年一度的環太平洋軍演。但另一方面，歐布萊恩也表示，如果台灣想要得到美國的支持，就應該採取更多行動，包括增加國防開支和擴大徵兵。
川普若再次執政，是否會削減美國對烏克蘭戰爭的金援與軍援，改而專注於印太地區，將是一個主要的觀察重點。前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）日前在一場智庫的研討會上表示，拜登對烏克蘭、以色列和台灣的軍援補充撥款計畫的優先順序是錯誤的，「應該倒過來。為第一島鏈提供600億美元，為烏克蘭提供100億美元」。第一島鏈是指鄰近中國，北起日本、連接台灣和菲律賓的諸多島嶼，被視為是美國外交政策中圍堵中國的第一道防線。而目前外界普遍預期，若川普勝選，柯伯吉將成為政府中負責國安職務的要角。