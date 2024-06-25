大啖蘋果AI題材利多　大立光股價寫今年第2高、重回股后寶座

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最新有業界傳出，蘋果將到台灣設立資料中心，並且開始與協力廠洽談相關計畫，這將會成為繼Google、亞馬遜AWS、微軟、輝達之後，又一重量級國際大廠落地台灣建置資料中心，引爆新一波AI伺服器拉貨動能與綠電搶購潮。
不僅如此，也有外媒指出蘋果正祕密打造史上最輕薄的iPhone，並將其命名為iPhone 17 Slim，預計明年下半年發表。不過，若明年新機要做到更輕薄，且持續提升攝像功能，鏡頭模組設計也會跟著改變，大立光、玉晶光等廠商有望從中受惠。
不過目前當然是要著眼於蘋果在下半年推出的新機，掀起市場對於換機潮有高度期待，有美系外資看多iPhone銷量，並預估2025年iPhone出貨量將達2.28億支、年增9%。在相關零組件供應商中，看好大立光受惠鏡頭升級趨勢，其中潛望式鏡頭將由12MP升級至48MP，使得市占率將高達90%，帶動收入貢獻由2023年的10%-15%倍增至今年的30%，帶動獲利優於預期。
因此，美系外資上調大立光2024、2025年盈餘各16%、17%，建議「買進」，目標價由3060元上調至3560元，調幅達16.3%，是目前外資圈裡看得最高的價格。