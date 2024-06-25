畜產會買日本蛋無行政問題？黃國昌翻行政調查報告打臉農業部
民眾黨近期猛打超思進口雞蛋爭議，立委黃國昌昨日揭露，超思公司在2022年9月5日成立，同月27日拿到畜產會專案進口日本蛋2億元訂單，不過當年8月取得輸入許可的是亮采公司，畜產會卻付款給超思，並質疑短少近600萬顆蛋，而農業部則反擊黃國昌計算錯誤。針對農業部指稱，內部行政程序經政風檢視後，無行政問題，黃國昌今（25）日則拿出行政調查報告，質疑自打臉。
記者呂炯昌／台北報導
針對黃國昌質疑超思採購疑雲，農業部常務次長杜文珍今日出席世界動物衛生組織狂犬病參考實驗室授證及揭牌儀式，她受訪時表示，她也不知道，因為農業部沒有調查權，所以移請檢調幫忙釐清。不過，她也澄清農業部提供蛋量資料是一致的，只是因為計算箱數規格不同讓黃誤會。她再度強調，內部行政程序經政風檢視後，並無行政問題。
針對農業部的說法，黃國昌今日回應表示，農業部的說法令人費解，從6月18日農業部所提供內容不全的「行政調查報告」第5頁都已經承認「有關冷藏倉儲租金4,228,494元及運費3,004,273元，全年實支數額已逾公告金額（111年為100萬元），支付個別廠商亦有逾公告金額之情事，爰仍有應適用採購法疑義。」、「採買生鮮雞蛋雖可不適用採購法，但其冷藏倉儲租金及雞蛋托櫃運費依採購法第4條第1項，仍須依政府採購法程序辦理，惟畜產會未依採購法辦理。」
黃國昌說，行政調查報告都已經寫那麼清楚了，農業部還說沒有行政問題，是在自打臉還是為了遮掩弊案什麼話都講得出來？
黃國昌奉勸農業部，與其透過媒體帶風向，請儘速回覆針對專案進口日本蛋弊案尚未回覆的諸多資料，並回答「超思、亮采與中央畜產會三者間究竟存在什麼不可告人的關係？」、「為何在8月取得進口雞蛋輸入許可的是亮釆，但中央畜產會付款的對象竟是嗣後在2022年9月才成立的超思？」這兩個關鍵問題，及公開完整的行政調查報告，別再繼續包庇。