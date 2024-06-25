美股開盤輝達重挫！台積電ADR又跌3%　「女股神」進場後屢見綠光

台灣生醫產業布局智慧醫療商機！經濟部盤點3合作　推進國際連結

▲經濟部今（25）日舉辦2024智慧醫療國際高峰論壇。（圖／工研院提供）
▲經濟部今（25）日舉辦2024智慧醫療國際高峰論壇。（圖／工研院提供）

財經生活中心/綜合報導

經濟部今（25）日舉辦「2024國際智慧醫療論壇」，邀請國際醫材大廠美敦力（Medtronic）、全球第6大藥廠賽諾菲（Sanofi）、生命科學服務大廠美商思拓凡（Cytiva）、全球生物製藥公司臺灣阿斯特捷利康（AstraZeneca），積極以數位及AI人工智慧導入醫療的微軟（Microsoft）等大廠代表，分享AI臨床運用之創新案例。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次論壇共有超過500位產業貴賓參與，共同探討從國際趨勢和脈動到產業臨床落地議題，盼以「跨領域、多元性、國際化」的視角，為台灣生醫產業布局智慧醫療新商機，讓台灣的AI智慧醫療被全世界看見。

工研院指出，醫療與資通訊是台灣產業中最強大的2大主軸，AI則是將雙主軸緊密整合的重要關鍵。醫療影像辨識是最早期的AI應用，不僅協助醫師在臨床進行精準判讀，並縮短診斷時間，現今更拓展到醫病關係、精準醫療及健康照護整個價值鏈上。

經濟部表示，為推動台灣AI智慧醫療邁向國際，邀請美敦力來台，與台灣多家優秀廠商直接交流，主題涵蓋心臟、內視鏡及遠距醫療等領域，同時，也拜會多家台灣頂尖的醫學中心和醫院。在數據為王的時代下，台灣豐富的醫療數據將成為國際大廠眼中的寶貴資源，生醫產業已是台灣下一個護國群山，經濟部將持續支持生醫跨域合作，透過與國際大廠鏈結，以科技來協助產業、以合作來創造未來。

此外，工研院提到，台灣擁有完整的生醫產業供應鏈，優異且充沛的研發量能、高素質的科技與醫療人才、多元的臨床試驗中心、豐厚的醫療數據，再加上接軌國際的認證法規，最重要有健全的專利保護，這些完善的生醫產業生態系，建構台灣成為全球AI智慧醫療應用的孵化器，歡迎國際大廠來台合作，共創智慧醫療的新紀元。

經濟部自2018年起，與德國默克藥廠（MERCK）合作，開創台灣生醫製藥研發的新紀元；2019年促成與國際嬌生集團楊森藥廠結盟，樹立國際共同研發的典範；2020年與阿斯特捷利康（AstraZeneca）成立台灣首座「未來醫療實驗室」，推動國內產業及新創的多元交流與合作平台。上述合作，皆讓台灣生醫與國際連結不斷的推升與進化。

為持續推動我國智慧醫療切入全球大廠供應鏈，經濟部在下半年也將帶領台灣智慧醫療產業前進美國及歐洲，參與全球最全面性的醫療設計與製造展MD&M展，及世界上最大的醫療貿易會展MEDICA。透過參訪及台灣CDMO主題館，展現臺灣在醫材產業上的製造及設計量能。

此外，經濟部也將持續推動AI智慧醫療的創新應用，並建構接軌國際市場的場域驗證，以台灣智慧醫療供應鏈促整系統輸出國際市場。

下半年物價壓力更大！專家揭台灣產業不易百花齊放　關鍵在1因素

綠能族群領軍突圍！森崴拉半根漲停　雲豹連亮3天燈後持續大漲7%

麥電延役遭疑是為補核三缺口！台電：兩者無關　重申「供電無虞」

短暫登全球市值王！黃仁勳上週出售輝達72萬股股票　套現逾30億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代