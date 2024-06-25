台灣生醫產業布局智慧醫療商機！經濟部盤點3合作　推進國際連結

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工研院指出，醫療與資通訊是台灣產業中最強大的2大主軸，AI則是將雙主軸緊密整合的重要關鍵。醫療影像辨識是最早期的AI應用，不僅協助醫師在臨床進行精準判讀，並縮短診斷時間，現今更拓展到醫病關係、精準醫療及健康照護整個價值鏈上。
經濟部表示，為推動台灣AI智慧醫療邁向國際，邀請美敦力來台，與台灣多家優秀廠商直接交流，主題涵蓋心臟、內視鏡及遠距醫療等領域，同時，也拜會多家台灣頂尖的醫學中心和醫院。在數據為王的時代下，台灣豐富的醫療數據將成為國際大廠眼中的寶貴資源，生醫產業已是台灣下一個護國群山，經濟部將持續支持生醫跨域合作，透過與國際大廠鏈結，以科技來協助產業、以合作來創造未來。
此外，工研院提到，台灣擁有完整的生醫產業供應鏈，優異且充沛的研發量能、高素質的科技與醫療人才、多元的臨床試驗中心、豐厚的醫療數據，再加上接軌國際的認證法規，最重要有健全的專利保護，這些完善的生醫產業生態系，建構台灣成為全球AI智慧醫療應用的孵化器，歡迎國際大廠來台合作，共創智慧醫療的新紀元。
經濟部自2018年起，與德國默克藥廠（MERCK）合作，開創台灣生醫製藥研發的新紀元；2019年促成與國際嬌生集團楊森藥廠結盟，樹立國際共同研發的典範；2020年與阿斯特捷利康（AstraZeneca）成立台灣首座「未來醫療實驗室」，推動國內產業及新創的多元交流與合作平台。上述合作，皆讓台灣生醫與國際連結不斷的推升與進化。
為持續推動我國智慧醫療切入全球大廠供應鏈，經濟部在下半年也將帶領台灣智慧醫療產業前進美國及歐洲，參與全球最全面性的醫療設計與製造展MD&M展，及世界上最大的醫療貿易會展MEDICA。透過參訪及台灣CDMO主題館，展現臺灣在醫材產業上的製造及設計量能。
此外，經濟部也將持續推動AI智慧醫療的創新應用，並建構接軌國際市場的場域驗證，以台灣智慧醫療供應鏈促整系統輸出國際市場。