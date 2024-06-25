《木曜》新片點閱慘不忍睹！5年鐵粉喊「退訂」　粉絲揭關鍵原因

直擊／東區擠爆500人看金智媛　隔壁棚也來追星：我是邊佑錫粉絲

▲許多粉絲為了看金智媛，一早就到東區店面卡位，使得百貨公司門口、人行道以及捷運路口，都是滿滿人潮。（圖／記者葉政勳攝）
▲許多粉絲為了看金智媛，一早就到東區店面卡位，使得百貨公司門口、人行道以及捷運路口，都是滿滿人潮。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭／台北報導

韓星金智媛今（25）日晚間7點將現身DIOR台北新光三越 Diamond Towers精品店開幕活動，許多粉絲為了一睹女神風采，早上8點就到場卡位，順利搶到海景第一排。截至目前，現場已聚集超過500名粉絲，一路從店面排到轉角與對街道，有的人甚至只是「隔壁棚」的粉絲，坦言沒有看《淚之女王》，是喜歡《背著善宰跑》的邊佑錫，今天純粹陪朋友來追星，驗證友情的力量真的很偉大。

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▲粉絲排隊搶看金智媛。（圖／記者葉政勳攝）
▲粉絲無畏大太陽跟暴雨，一早8點就到場卡位。（圖／記者葉政勳攝）
一名早上9點半到場卡位的18歲粉絲受訪表示，她到場時前面已有近20位粉絲，儘管如此仍卡到絕佳追星位置，粉絲表示不是因為《淚之女王》愛上金智媛，之前就有追女神的戲劇作品，「因位她反差感很大，就很喜歡。」她身旁的朋友笑言沒有喜歡金智媛，是陪同學來追星：「我喜歡的是《背著善宰跑》！」

另一位10點到場的粉絲，是看了《太陽的後裔》愛上金智媛，她跟9點半到場的粉絲因此結識成為好友，2人也表示都沒買到金智媛7月21日的新莊見面會門票，所以今天無論如何都要來見本人。由於下午大太陽又突然午後雷陣雨，粉絲模樣明顯狼狽，直言感受：「不太好！」但為了女神，願意繼續等下去。

▲粉絲排隊搶看金智媛。（圖／記者葉政勳攝）
▲活動對街道已擠滿粉絲，道路水泄不通。（圖／記者葉政勳攝）
金智媛國中時曾住在美國芝加哥的外婆家一段時間，因此講有一口流利英文，她回韓國後被星探發掘，經過吉他、鋼琴、跳舞、演技、作詞作曲等相關培訓後，2010年先是合作BIGBANG拍廣告出道亮相，因青春活力的形象受到關注，原定要當歌手的她轉當演員，至今拍攝的代表作包含《致美麗的你》、《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《愛在大都會》、《我的出走日記》等，直到今年合作金秀賢主演《淚之女王》人氣再飆漲，代言、活動邀約不斷。

金智媛也因為爆紅的關係，開啟出道14年來的人生第一場粉絲見面會「BE MY ONE」，首爾場已於6月23日結束，她將陸續造訪日本、台灣、菲律賓、澳門、泰國、印尼等國家，工作行程滿滿。據悉，金智媛的新北見面會因為完售的關係，主辦正努力爭取加場中，詳細資訊可隨時關注「ONINN ASIA」臉書。

金智媛小檔案
生日：1992年10月19日（31歲）
身高：164cm
宗教：基督教
MBTI：INFP
家族成員：爸爸、媽媽、姐姐
語言：韓語、英語、日語
學歷：東國大學演劇學系
出道：2010年2月
出道作品：LG Lollipop手機廣告
代表作品：
《致美麗的你》
《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》
《太陽的後裔》
《三流之路》
《愛在大都會》
《我的出走日記》
《淚之女王》

▲粉絲排隊搶看金智媛。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼許多粉絲一大早到活動會場排隊，只為了看一眼金智媛。（圖／記者葉政勳攝）
▲粉絲排隊搶看金智媛。（圖／記者葉政勳攝）
 

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