ILLIT舞蹈抄襲風波後續！公司裝死冷處理 編舞師氣炸：令人沮喪
韓國新女團ILLIT今年3月正式出道，3個月以來歷經MV戀童癖性暗示疑雲、粉絲名撞前輩本名、音源造假、風格抄襲等風波，爭議持續不斷，雖然依舊獲得高人氣和大量關注，卻也失了大半人心。3個月前，舞蹈家Kelly Sweeney在IG上公開指控自己所編的舞蹈被ILLIT所屬經紀公司HYBE，在未經許可下使用，出現在ILLIT歌曲中。而Kelly近日重新編輯文章，表示HYBE已加入應有的註明。
記者史平旭／綜合報導
在IG上擁有25萬粉絲的舞蹈家Kelly Sweeney時常在自己的IG上分享自己編的舞和其他練舞日常，舞蹈抄襲爭議一出，Kelly Sweeney便在IG上發布指控抄襲，並表示：「一生致力於創作原創舞蹈動作，並把這當作為生計的人，看到其他人毫無付出的踐踏自己的創作，真是令人沮喪。」
貼文底下許多同為舞蹈創作者的粉絲們也評論：「人們只會認為這支舞是屬於團體的，而不是花時間製作的編舞者。」近日Kelly Sweeney重新編輯補充貼文內容，說明雖然在控訴後已經過了很久，但如今ILLIT團隊已經在YouTube影片中加上自己的名字，並強調自己帶ILLIT的標籤只是想讓公司團隊看到，呼籲大家不要把仇恨帶給成員們。
今年3月出道的ILLIT由WONHEE、YUNAH、MINJU、MOKA、IROHA 5位成員組成，發行出道曲〈magnetic〉正式出道，出道之前作為與BTS、TXT、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans同門，隸屬韓國最大娛樂經紀公司HYBE旗下的新推出的女團，擁有靚麗甜美外型的ILLIT可謂是「怪物新人」，在同期出道的女團中最被看好；怎料才出道3個月的新人女團口碑卻一落千丈、跌了又跌，對於如今的局面，無論是否為粉絲都感到十分唏噓。