美股開盤輝達重挫！台積電ADR又跌3%　「女股神」進場後屢見綠光

外資續賣127億、投信續買41億　台股尾盤急拉翻紅、收漲62點

▲台北股市今（25）日尾盤再見驚奇，終場上漲62.27點或0.27%，收在22875.97點，三大法人合計賣超88.04億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（25）日尾盤再見驚奇，終場上漲62.27點或0.27%，收在22875.97點，三大法人合計賣超88.04億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（25）日尾盤再見驚奇，終場上漲62.27點或0.27%，收在22875.97點，成功站回10日線，成交量為4648.04億元；三大法人合計賣超88.04億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3賣」賣超127.73億元；投信「連2買」，今日買超41.75億元；自營商（自行買賣）「連2賣」賣超2.06億元，合計三大法人賣超88.04億元。

台北股市今日開盤表現疲弱，下跌118.55點，隨後權值股賣壓湧現，最低一度大跌310.7點，來到22503點，失守10日線。不過由於跌深，開始有買盤挹注，從鴻海先行點火翻紅，尾盤台積電奮力一跳收紅，帶動大盤終場上漲62.27點或0.27%，收在22875.97點，成功站回10日線，成交量為4648.04億元。中小型股表現強於大盤，櫃買指數先行翻紅，終場上漲0.73點或0.27%，收在268.29點，成交量為1019.55億元。

今日電子資金比重依舊維持在6成，來到66.4%。權值股最終表現漲多跌少，權王台積電最低下跌17元，來到923元，不過跌深反彈買單湧進後，尾盤更是上漲5元或0.53%，收在945元，貢獻大盤指數就有38點；權值股中最先點火的是鴻海，早在午盤就已經翻紅，尾盤更是在買單挹注下走高，最高來到212元，終場上漲5元或2.43%，收在211元，貢獻大盤指數就有19點；不過前幾天大漲的聯發科就沒有這樣的好運，全天都在盤下震盪，終場下跌25元或1.77%，收在1385元，拖累大盤指數就有12點。

今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、鴻海、光洋科、陽明；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、廣達、奇鋐。

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