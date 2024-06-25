被叫「富少淫魔」氣噗噗！李宗瑞提告媒體誹謗 檢方不起訴原因曝
曾經下藥性侵、偷拍幾十名女子的富少李宗瑞，被法院依妨害性自主等罪名判刑29年10月定讞，但李宗瑞服刑期間因不滿《鏡週刊》拿自己與另名涉犯性侵的蘇姓富二代來比較，遂控告週刊社長裴偉、記者等5人加重誹謗等罪，對此，台北地檢署今（25）日偵結後表示，李宗瑞性侵案可受公評，週刊報導也受言論自由保護，因此處分不起訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，日前週刊報導一名蘇姓富少性侵案時，在文中提到「姊妹花遭李迷姦提告」、「在酒中摻安眠藥，灌醉被害人後撿屍返家性侵」等，人在獄中的李宗瑞獲悉後，認為法院當時並沒有認定他使用迷姦等非法手段，事實明顯與媒體報導不符，且還多次被稱作「淫魔」，因此決定提出告訴。
檢方調查後指出，李宗瑞當初沒有被認定下藥，是因鑑定單位無法僅憑偷拍畫面判定女子是否遭下藥，不過法院均認定被害人都陷入昏迷且意識不清，因此媒體撰稿時認為被害人是遭勸酒或下藥「迷姦」，並不具備真實惡意。
另外關於「淫魔」一詞，縱使李宗瑞感到不快，但該報導主要針對另名涉性侵蘇姓富少，記者並非惡意針對李宗瑞，加上李宗瑞案可受公評，報導應受言論保障自由，故處分不起訴。
※【NOWnews 今日新聞
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