聲請釋憲開戰在野黨！賴清德最新好感度出爐　創就任後新低

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綜觀整體數據，賴清德上任之初，在5月底前每日聲量平均超過3.1萬則，當時因剛上任推動新政，一舉一動備受矚目，加上在國會改革法案審議期間，賴清德多次表態，也獲得群眾支持，好感度曾有幾波高峰。然而，時序進入到6月之後，賴清德的曝光量明顯下挫，6月調查期間內每日聲量平均僅略超過萬則，且沒有任何一天的聲量超過2萬則，好感度則維持持平走勢。
而雪上加霜的是，藍白上周以人數優勢否決國會改革覆議案，使賴清德好感度連帶受挫，從0.35開始連日下滑至0.22低點，儘管6月24日當天以「當事人」之姿宣布聲請釋憲帶起一波聲量，單日聲量超過2.7萬則，雖為6月之最，但好感度也跌落至就任以來最低點的0.22。
TPOC進一步分析網友們對賴清德聲請釋憲的看法，根據網路留言主題風向分析結果，多數網友對於賴清德說法並不埋單，批評風向幾乎一面倒，例如，聲量最高的前八名討論風向中，聲量佔比最多的是「批評賴清德憑什麼說違憲」，聲量佔16％；其次是翻出賴清德過往言論，批賴曾拋「憲法災難說」如今卻提違憲，佔15％。
TPOC指出，民進黨為了阻擋由國民黨、民眾黨聯手提出的國會改革法案，抨擊法案「擴權」也有違憲之虞，但先前覆議戰場已經遭遇一次挫敗，根據網路聲量分析結果，這也連帶影響到賴清德的網路好感度。然而，民進黨似是沒有看見網路上質疑聲浪，如今再度傾全黨之力，由總統兼黨主席的賴清德親上火線聲請釋憲，導致行政、立法持續陷入對立僵局，倘若放任此況不解決、忽略民意，恐將會持續拉低賴清德和民進黨的好感度。