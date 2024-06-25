心疼唐治平「變得不像他」！丁寧曝心理創傷：沒什麼比活著更重要
藝人唐治平至今仍然還沒替母親認屍，讓母親的後事整個卡關，加上他持續發生脫序的行為，讓外界都感到非常擔憂。而唐治平的前女友丁寧也曾透過社群心疼表示：「他現在已經完全不是他，也就是說，他面對這件事情所承受的震驚、痛苦跟壓力，不是我們能夠想像的。」談論到創傷症候群，丁寧也透露有很多人留言分享他們經歷創傷時的狀態，她也剖析了自己曾遭受心理壓力時的情況，並坦言：「負面情緒是一把無形的刀，適度的辨認出來，才不會造成自己難以承受的後果而傷人傷己，因為沒有什麼事比好好活著更重要。」
記者洪生儒／綜合報導
丁寧在昨（24）日發文透露，因為上一篇文章寫了與唐治平有關的事情，很多人也留言分享他們經歷創傷時的狀態，讓丁寧也思考了自己過往的經歷，她表示：「我一路在這個行業，特別在剛開始拍戲，都不斷地受到很多創傷（就是常常被罵到後空翻的意思），也許是我早有心理準備，也許是穩定的運動習慣，幫助我修復了不少，我常想，就算我糟糕到爆，至少身體是健康的。」
丁寧接著說道：「不過的確有一次，我驚嚇到當機。」她表示：「那是我第一次當女主角，工作量大、時間長就不用說了，有一次來了暫時代理的導演，他就是那種，他叫你往東就一定要直直往東的那種，沒有溝通這件事。」這位暫時代理的導演無視丁寧多年的演藝經驗，連一點自己的意見都無法發表，讓她感到很痛苦，對方甚至當著所有人的面大吼丁寧：「你他媽的，我要妳哭妳就給我哭出來！」、「這樣也能當女主角！台灣沒女演員了是嗎？」、「幹！這麼簡單的動作都做不好好，浪費我的時間！」、「我叫妳不要動！妳動個屁！」丁寧在現場感受到很緊繃的狀態，讓她感覺無法呼吸。
丁寧就這樣撐到拍完戲，立馬開車回老家，一見到媽媽她便情緒崩潰大哭，後來戲拍不下去，劇組也讓她休息幾天，她坦言：「這是我此生第一次發現我這個人根本不是我自己的，最恐怖的是，我覺得我做什麼事都是錯的，都會被罵，都在拖累別人，我跟垃圾沒兩樣。之後我忘了怎麼好的，但那次的經驗的確也嚇到我，原來恐懼、驚嚇、害怕、壓力，真的會讓人體關閉所有正常機制。」
經過了這一次的經驗，丁寧開始會留意自己的情緒，她表示：「我沒有辦法預計別人怎麼對待我，只希望當壓力開始蔓延出來的時候，我可以即時覺察，即時做出照顧自己的動作，畫下停損點。」後來丁寧也開始學習身心靈課程，她才了解，「能量就是能量而已，你習慣想不好的，你的能量就很容易流到那邊堆在一起，但如果有學習改變潛意識的想法，引導能量流到正面的那一邊，人生會完完全全不一樣。」
最後丁寧也強調：「負面情緒是一把無形的刀，適度的辨認出來，才不會造成自己難以承受的後果，傷人傷己。因為，沒有什麼事比好好活著更重要。我們有傷，依然可以走向陽光，沒事的。」