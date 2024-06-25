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全聯拚了！開賣3款夏日福袋「抽百萬車」　全支付回饋4.5%無腦刷

▲全聯慶祝PX Pay會員突破1000萬，除了祭出店外刷最高4.5%回饋，還首度開賣3款夏日福袋，最大獎是兩台百萬名車。（圖／記者葉政勳攝）
▲全聯慶祝PX Pay會員突破1000萬，除了祭出店外刷最高4.5%回饋，還首度開賣3款夏日福袋，最大獎是兩台百萬名車。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

全聯PX Pay、全支付慶祝會員數突破，今（25）日特地找來唱跳天團Energy和福利熊「16蹲Battle」，還宣布7月1日起店外消費享最高4.5%回饋。此外，全聯6月28日起首度開賣3款「夏日福袋」，花666元就有機會抽到價值超過200萬的休旅名車。

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全聯PX Pay會員突破1000萬、全支付會員也將超過500萬，今（25）日特地請來人氣團體Energy造勢，現場和福利熊Battle「16蹲」，為「16付」活動宣傳。全聯總經理蔡篤昌宣布，只要在7月1日至7月31日期間，使用全支付在5個以上合作品牌消費，單筆不限消費金額，付款累計達16次以上，就可抽16萬全支付點數，1點等於1元，相當於賺到16萬元。

▲全聯以Energy 16蹲為「16付」造勢，店外用全支付消費16次，可抽16萬全支付點數，1點等於1元。（圖／記者葉政勳攝）
▲全聯以Energy 16蹲為「16付」造勢，7月期間在店外用全支付消費16次，可抽16萬全支付點數，1點等於1元。（圖／記者葉政勳攝）
在PX Pay會員破千萬之際，全聯總經理蔡篤昌也宣布，只要在全聯門市用PX Pay／全支付前月消費滿8000元，當月用全支付在店外消費，合計回饋4.5%全支付點數，且不限金額，等於是最無腦刷法。簡單來說，只要這個月在全聯門是用PX Pay消費達到8000元，下個月到門市以外近30萬個合作據點，像是屈臣氏、全國電子、錢櫃、IKEA、爭鮮等支付，就可獲得最高4.5%回饋且無上限。

▲前月在全聯門市用PX Pay／全支付消費滿8000元，當月用全支付在店外消費，合計回饋4.5%全支付點數。（圖／記者黃韻文攝）
▲前月在全聯門市用PX Pay／全支付消費滿8000元，當月用全支付在店外消費，合計回饋4.5%全支付點數。（圖／記者黃韻文攝）
除了祭出高額回饋無腦刷，全聯6月28日起首度開賣夏日福袋，共計3款，最低666元起，且都可抽百萬名車。最大獎是2台Discovery Sport 多功能運動休旅車，獎品還有3台Gogoro VIVA XL BELT，福袋共計5萬組，將於8月29日直播開獎，《NOWnews》整理3款福袋內容搶先看：

🟡福袋1：PALLADIUM保冷托特袋組666元
內容物：
◾保冷托特袋（市價790元）
◾自動開合遮光傘（市價690元）
◾冷水壺（市價390元）
◾抽獎序號2組
◾金車奧利多水585ml
◾伯朗世界藏家5國特選拿鐵
◾漢堡杯麵
◾魔術靈廚房清潔劑300ml
◾蒲公英環保三層抽取便利包110抽
以上總價值2057元，約3.2折，限量4萬組

▲PALLADIUM保冷托特袋組666元。（圖／記者葉政勳攝）
▲PALLADIUM保冷托特袋組666元。（圖／記者葉政勳攝）
▲666元福袋內含保冷托特袋、遮光傘、冷水壺、5樣超值好物、2組抽獎序號。（圖／記者黃韻文攝）
▲全聯666元福袋內含保冷托特袋、遮光傘、冷水壺、5樣超值好物、2組抽獎序號。（圖／記者黃韻文攝）
🟡福袋2：PALLADIUM胖胖箱組1666元
內容物：
◾胖胖箱（市價4390元）
◾行李秤（市價480元）
◾旅行收納7件組（市價690元）
◾盥洗包（市價420元）
◾抽獎序號6組
◾金車奧利多水585ml
◾伯朗世界藏家5國特選拿鐵
◾漢堡杯麵
◾魔術靈廚房清潔劑300ml
◾蒲公英環保三層抽取便利包110抽
以上總價值6257元，約2.7折，限量1萬組

▲1666元福袋有PALLADIUM胖胖箱、行李秤、收納7件組、盥洗包、抽獎序號6組。（圖／記者黃韻文攝）
▲全聯1666元福袋有PALLADIUM胖胖箱、行李秤、收納7件組、盥洗包、5樣超值好物、抽獎序號6組。（圖／記者黃韻文攝）
🟡福袋3：BRUNO多功能電烤盤1800元
內容物：
◾BRUNO多功能電烤盤（市價3280元）
◾抽獎序號6組
◾金車奧利多水585ml
◾伯朗世界藏家5國特選拿鐵
◾漢堡杯麵
◾魔術靈廚房清潔劑300ml
◾蒲公英環保三層抽取便利包110抽
以上總價值3557元，約5.5折，限量8000組

▲全聯1800福袋內含BRUNO多功能電烤盤、抽獎序號6組。（圖／記者黃韻文攝）
▲全聯1800福袋內含BRUNO多功能電烤盤、5樣超值好物、抽獎序號6組。（圖／記者黃韻文攝）
▲3款福袋都包含抽獎序號及5樣相同的民生用品。（圖／記者黃韻文攝）
▲3款福袋都包含抽獎序號及5樣相同的民生用品。（圖／記者黃韻文攝）

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