全聯拚了！開賣3款夏日福袋「抽百萬車」　全支付回饋4.5%無腦刷

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在PX Pay會員破千萬之際，全聯總經理蔡篤昌也宣布，只要在全聯門市用PX Pay／全支付前月消費滿8000元，當月用全支付在店外消費，合計回饋4.5%全支付點數，且不限金額，等於是最無腦刷法。簡單來說，只要這個月在全聯門是用PX Pay消費達到8000元，下個月到門市以外近30萬個合作據點，像是屈臣氏、全國電子、錢櫃、IKEA、爭鮮等支付，就可獲得最高4.5%回饋且無上限。
除了祭出高額回饋無腦刷，全聯6月28日起首度開賣夏日福袋，共計3款，最低666元起，且都可抽百萬名車。最大獎是2台Discovery Sport 多功能運動休旅車，獎品還有3台Gogoro VIVA XL BELT，福袋共計5萬組，將於8月29日直播開獎，《NOWnews》整理3款福袋內容搶先看：
🟡福袋1：PALLADIUM保冷托特袋組666元
內容物：
◾保冷托特袋（市價790元）
◾自動開合遮光傘（市價690元）
◾冷水壺（市價390元）
◾抽獎序號2組
◾金車奧利多水585ml
◾伯朗世界藏家5國特選拿鐵
◾漢堡杯麵
◾魔術靈廚房清潔劑300ml
◾蒲公英環保三層抽取便利包110抽
以上總價值2057元，約3.2折，限量4萬組
🟡福袋2：PALLADIUM胖胖箱組1666元
內容物：
◾胖胖箱（市價4390元）
◾行李秤（市價480元）
◾旅行收納7件組（市價690元）
◾盥洗包（市價420元）
◾抽獎序號6組
◾金車奧利多水585ml
◾伯朗世界藏家5國特選拿鐵
◾漢堡杯麵
◾魔術靈廚房清潔劑300ml
◾蒲公英環保三層抽取便利包110抽
以上總價值6257元，約2.7折，限量1萬組
🟡福袋3：BRUNO多功能電烤盤1800元
內容物：
◾BRUNO多功能電烤盤（市價3280元）
◾抽獎序號6組
◾金車奧利多水585ml
◾伯朗世界藏家5國特選拿鐵
◾漢堡杯麵
◾魔術靈廚房清潔劑300ml
◾蒲公英環保三層抽取便利包110抽
以上總價值3557元，約5.5折，限量8000組