70萬張「農粉幣」來了！「每張面額250元」這2類人7/1起可領取

老舊建物磁磚剝落、冷氣砸死人　藍委要修法補助外牆修繕

▲國民黨立委羅智強喊話，應儘速修公寓大廈管理條例。（圖／羅智強辦公室提供）
▲國民黨立委羅智強喊話，應儘速修公寓大廈管理條例。（圖／羅智強辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

面對台灣密集強震及氣候因素，造成老舊建物外牆頻發磁磚等附掛物剝落，致使往來人車出現傷亡，不少民眾擔心天外飛來橫禍。國民黨立委羅智強今（25）日召開記者會，喊話應儘速修公寓大廈管理條例，將公共危險防範、建築物外牆檢查修繕，納入地方政府補助範圍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅智強表示，極端氣候變遷下，原台灣建物常見工法因過冷過熱容易使附掛物脫落，平均屋齡偏高的台北市更經常發生類似事件，提案修正公寓大廈管理條例，就是要減低傷人事件發生，羅智強舉例說，兩岸不發生戰爭就不會被飛彈炸死，但很可能被磁磚或冷氣砸傷致死，這就是為何大家希望推動修法的初心。

羅智強強調，雙北有超過150萬棟建物符合老屋定義，隨著老舊建物改建、重建的進度緩慢，老屋外掛物只會越來越嚴重，2019-2023年的外牆磁磚掉落通報新北大約1000件、台北市大約2000件。以台北來說，剝落通報裡，屋齡30年以上占比大概9成5，顯示屋齡越高，外牆剝落風險越高。 

羅智強指出，台北在2019年陸續提高推出診斷和修繕補助後，通報量明顯下降，從2019年的881件，減少到2022-2023年的200件水平，減幅將近8成。自己的選區大安區房屋輛是台北第一、平均屋齡第二，有超過200棟建築物必須強制申報，外牆磁磚剝落次數也是台北第二。因此提出公寓大廈管理條例的修正草案，將公共危險防範、建築物外牆檢查修繕，納入地方政府補助範圍，並讓中央政府應視地方財政狀況與公共危險程度，如地層、屋齡、人口密集等情勢，制定獎勵措施，鼓勵地方政府落實相關檢修與補助。倘若建物有重大潛在危險或立即危險之虞，主管機關得代位進行必要措施與事後求償，避免危險意外發生，以解決解決目前實務上的三大問題，包括住戶意見難整合、補助誘因不足、公部門缺乏法源處理立即危險的建物。

台灣物業管理協會理事長郭紀子認為，對於「雙老」問題，台灣民眾已經耳熟能詳，建築物有其生命週期，而台灣建物平均年齡超過30歲，過去在台灣都市化發展的過程中，建物大量興建卻沒有相對應的建築法規與現代技術支撐，台灣建物有先天不良問題，而後天的管理與修繕工作不足，加上自然環境、法規規定鬆散的影響，以致於嚴重影響建築物的品質，而外牆附掛物與墜落傷人，則是最顯而易見且直接影響民眾的問題。

郭紀子呼籲，不僅立委要重視，各界都應該關心這項修法，台灣行人被飛彈炸到機率不高，但有很高機會被外牆剝落物砸傷；目前「三個沒有」常讓公寓大廈難以維護修繕，沒有錢、沒有管理組織、沒有管理制度，讓外牆安全管理變成真空地帶，最後則是缺乏相對應的維修人員。

台灣冷凍空調展望關懷協會理事長周貞浩認為，外牆附加物比如冷氣機，常常就像不定時炸彈一樣，不知何時會發生，而隨意安裝與施工也造成都市建物外觀受影響，施工人員甚至時常有工安意外發生，都需要法規修正來提高規範。


駐美代表俞大㵢亂花公帑！徐巧芯曝早有耳聞：還有人霸凌被調回台

國會改革法案違權力分立！監察院三大理由「聲請釋憲及暫時處分」

踢館記者會舌戰綠委　陳玉珍氣炸：吳思瑤侵犯肖像權、公開汙辱我

新青安淪有心人炒房工具！內政部長出手了：政院聯合四部會找漏洞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選