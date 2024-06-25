老舊建物磁磚剝落、冷氣砸死人　藍委要修法補助外牆修繕

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羅智強強調，雙北有超過150萬棟建物符合老屋定義，隨著老舊建物改建、重建的進度緩慢，老屋外掛物只會越來越嚴重，2019-2023年的外牆磁磚掉落通報新北大約1000件、台北市大約2000件。以台北來說，剝落通報裡，屋齡30年以上占比大概9成5，顯示屋齡越高，外牆剝落風險越高。
羅智強指出，台北在2019年陸續提高推出診斷和修繕補助後，通報量明顯下降，從2019年的881件，減少到2022-2023年的200件水平，減幅將近8成。自己的選區大安區房屋輛是台北第一、平均屋齡第二，有超過200棟建築物必須強制申報，外牆磁磚剝落次數也是台北第二。因此提出公寓大廈管理條例的修正草案，將公共危險防範、建築物外牆檢查修繕，納入地方政府補助範圍，並讓中央政府應視地方財政狀況與公共危險程度，如地層、屋齡、人口密集等情勢，制定獎勵措施，鼓勵地方政府落實相關檢修與補助。倘若建物有重大潛在危險或立即危險之虞，主管機關得代位進行必要措施與事後求償，避免危險意外發生，以解決解決目前實務上的三大問題，包括住戶意見難整合、補助誘因不足、公部門缺乏法源處理立即危險的建物。
台灣物業管理協會理事長郭紀子認為，對於「雙老」問題，台灣民眾已經耳熟能詳，建築物有其生命週期，而台灣建物平均年齡超過30歲，過去在台灣都市化發展的過程中，建物大量興建卻沒有相對應的建築法規與現代技術支撐，台灣建物有先天不良問題，而後天的管理與修繕工作不足，加上自然環境、法規規定鬆散的影響，以致於嚴重影響建築物的品質，而外牆附掛物與墜落傷人，則是最顯而易見且直接影響民眾的問題。
郭紀子呼籲，不僅立委要重視，各界都應該關心這項修法，台灣行人被飛彈炸到機率不高，但有很高機會被外牆剝落物砸傷；目前「三個沒有」常讓公寓大廈難以維護修繕，沒有錢、沒有管理組織、沒有管理制度，讓外牆安全管理變成真空地帶，最後則是缺乏相對應的維修人員。
台灣冷凍空調展望關懷協會理事長周貞浩認為，外牆附加物比如冷氣機，常常就像不定時炸彈一樣，不知何時會發生，而隨意安裝與施工也造成都市建物外觀受影響，施工人員甚至時常有工安意外發生，都需要法規修正來提高規範。