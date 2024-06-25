賴士葆稱賴清德「皇帝」！卓榮泰兩度斥「對總統不禮貌不能接受」
國民黨立委賴士葆今（25）日於立院質詢時稱，共機繞台總統賴清德卻大搞內鬥，覆議不過又要聲請釋憲，更批評行政院長卓榮泰追隨賴皇帝，加入追殺在野黨的行列，讓台灣成為獨裁的帝制國家，卓榮泰也不甘示弱稱，賴士葆稱欺負韓國瑜就是欺負立院，那麼對總統不禮貌就是對國家不禮貌，兩度稱「對總統不禮貌我不能接受！」更強調遵照《憲法》的總統怎能被稱為皇帝。
記者陳威叡／台北報導
賴士葆針對國會改革法案進行質詢，包括行政院提出覆議、賴清德聲請釋憲，批評賴清德大搞內鬥，總統賴清德不見了，反觀只看到民進黨主席賴清德，生成式AI「TAIDE」解釋稱，是總統發動抗議，號召各個機關共同反對國會通過重大法案，可被視為獨裁皇帝行為。
賴士葆說，《憲法增修條文》覆議不過就要接受，既然要接受為何要提釋憲，難道是人格錯亂嗎？更批評卓榮泰追隨賴皇帝，加入追殺在野黨的行列，讓台灣成為獨裁的帝制國家，六度高喊「可憐納！」
卓榮泰則反駁稱，賴士葆說欺負韓國瑜就是欺負立法院，那麼對總統不禮貌就是對國家不禮貌，提出覆議代表政院認為窒礙難行，更是《憲法》賦予政院的權利。
賴士葆則批評，覆議輸了有什麼臉提釋憲，皇帝賴清德做了最壞的示範，且監察院與大法官都是民進黨提名，對於卓榮泰評價越來越低，嘲諷「賴皇帝的小跟班」。卓榮泰不甘示弱重申，對總統不禮貌不能接受，強調「遵照《憲法》的總統怎能被你稱為皇帝！」