于正替王星越嗆狗仔「靠害人賺錢」！他點名3藝人：這剛開始而已
中國藝人王星越在今（25）日被狗仔爆出他與同劇女星向涵之連續2天都進入同一棟大樓，疑似有了新戀情。針對該爆料，製作人于正氣憤向狗仔開砲：「橫店的狗仔你們壞不壞？之前已經有同劇組的演員為了避嫌，不再來往，很影響拍戲現場的氛圍，這次又來？不害別人就賺不到錢是嗎？」殊不知狗仔也反嗆：「你的嘴會招來不必要的麻煩！這是剛開始而已。」掀起各界高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
製作人于正為了維護旗下藝人，親自發聲幫忙澄清，並且砲轟狗仔：「橫店的狗仔你們壞不壞？明明知道橫店的演員基本上都住在南江一號，同一個劇組很多人都租同一棟樓，方便司機接送和交流工作，之前已經有同劇組的演員為了避嫌，不再來往，很影響拍戲現場的氛圍，這次又來？不害別人就賺不到錢是嗎？真的不罵你們都覺得對不起我這張嘴。」
此外，于正也在留言區指出：「狗仔為了錢亂潑髒水，結果導致演員們互不來往，男女主角不見面不聊天，哪裡來CP感？我每次拉攏一起吃飯都吃倦了，演員們有些也不願意住在南江，年租的房子好多閒置。」于正無奈地向狗仔喊話：「為什麼要給我們增加這種額外的工作？孩子招誰惹誰了？」
後來爆料王星越新戀情的狗仔團隊成員之一「頂流剋星張姐」，也透過微博發文反嗆：「狗仔能壞到哪去，狗仔再壞也不會拉人炒作後詛咒人去死歹毒啊。拍戲的CP感原來是來自於演員互相交流，而不是對劇本人物的深刻了解？難怪吳謹言洪堯拍戲結緣，原來是劇本看劈叉了。害人肯定掙不著錢，但抄襲肯定能掙到錢。」狗仔的砲火十分猛烈。
此外，另一位狗仔「會攝影的百曉生」則是直接點名于正，並指出：「我跟你說過，你的嘴會招來不必要的麻煩，這不是結束，這是剛開始而已！」狗仔也列出宋威龍、吳謹言、許凱等藝人的名字，暗示這些人的風波都跟于正有關，並放話表示：「瞧好吧您！比比誰心眼子小。」
于正後續又發文表示：「什麼年代了？你看看你們壞不壞，我本來在籌劃他們二搭的，兩個好友還挺雀躍，這一來不知道還能不能搭得成？剛剛雪姐打電話給我要我趕緊澄清一下，我也是醉了，拜託各位舉長槍短砲的無冕之王們，行行好，怎麼罵我都行，孩子們起步不易，好不容易有點成績，不要用謠言毀掉他們。要是有實錘你們上實錘，捕風捉影的事兒就算了。」于正也表明之後關於戀情的事他不再回應，「再自證下去我都要emo了。」