協尋2012李俊俋！陳昭姿、黃國昌不敢置信：他現在竟擁抱五權憲法
監察院秘書長李俊俋今（25）日正式宣佈，要代表監察院提出國會改革釋憲案。民眾黨立委黃國昌、陳昭姿下午也召開記者會，質疑李俊俋今天的主張打臉2012年擔任立委的自己，陳昭姿更質疑他「選擇性失憶」，連自己父親李鴻禧當年替扁政府寫的台灣新憲法主張都忘記，「很遺憾，此時此刻他選擇重新擁抱五權憲法」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委陳昭姿下午召開記者會，針對監察院秘書長李俊俋質疑，國會改革法案侵犯監察院職權，因而提出釋憲案回應。陳昭姿感嘆，陳水扁執政時，李俊俋的父親李鴻禧被邀請擔任台灣新憲法小組召集人，還提出草案；李俊俋本人在2012年擔任立委時，更在公聽會上主張國會改革跟新憲法，並表示如果國會沒有聽證調查權，「立法院就變缺了牙的老虎」，甚至還說「調查權編到監察院去，本來就是我國體制上的混亂」。陳昭姿強調，很遺憾此時此刻的李俊俋，「選擇重新擁抱五權憲法」。
黃國昌則表示，2012年的李俊俋在立法院懇切陳詞，遺憾的是「換了位置、換了腦袋」。他今天在監察院聲稱國會改革條文嚴重妨害監察職權行使、明顯違反權力分立原則，因為立法院不該有調查權。黃國昌反擊稱，立法院應該有調查權這件事情，大法官早就做出釋字585號解釋。「你可能忘了自己說的話，但不應該忘記釋字585號早就明白肯認立法院應該有調查權。」
黃國昌也進一步解釋，憲法增修條文賦予監察院的權限，是「彈劾、糾舉、審計」的權利，並反問李俊俋，現在的國會改革法案什麼時候侵害監察院的「彈劾、糾舉、審計」權？