謝金燕《浪姐5》飆台語！〈練舞功〉開全麥、沒墊音 大陸人嚇壞
49歲「電音天后」謝金燕（姐姐）參戰大齡女團陸綜《乘風2024》（原名《乘風破浪的姐姐》第五季），曾經說上該節目最大願望就是唱台語歌，昨（24）日她終於沒有遺憾，帶來紅透半邊天的代表作〈練舞功〉，開全麥演唱的她，實力征服大陸觀眾，認定謝金燕是當晚的MVP，「不愧是金曲歌后！」
記者楊穎軒／綜合報導
謝金燕在昨晚Live舉行的年度「乘風席位搶先直播夜」，被微博平台推薦「最受網友期待Vocal展演」，她紮高馬尾，穿浮誇燈籠蓬袖披風、釘珠小可愛勁裝，以壓軸身分登場演唱閩南語成名曲〈練舞功〉，謝金燕唱電音還能氣足、聲音穩定又不失氣場，展現紮實歌唱功力及舞台魅力。
表演當下，休息室的姐姐跟著謝金燕左右搖擺身體，謝金燕的隊長劉昕大誇：「姐姐一出來直接把我們帶去了演唱會，以後請妳多多開演唱會，多多在舞台上發光！」
許多大陸網友看完被收服：「兩個金曲獎得主不是吹的」、「謝金燕是今晚的MVP吧！一個人就把舞台場子熱起來了，不愧是金曲歌后，還是嗨歌聽得過癮」、「這一季最喜歡的姐姐」、「全開麥、無墊音」、「謝金燕真的超級有實力，希望大家能看到她」、「謝金燕殺瘋了」、「她應該去參加歌手，而不是浪姐！」