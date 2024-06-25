新化白骨命案！22歲女遭前任毆斃棄屍 台南地院判處2嫌無期徒刑
去年7月間，有民眾在新化山區發現一具女性白骨，案經調查，警方迅速逮捕2名男子，其中一名家住高雄的王男落網後供稱，因不滿交往期間女方屢屢與其他人曖昧，才會聯合另名王男將陳女載到偏遠山區打死，並就地棄屍，案經審理，台南地方法院今（25）日依共同殺人罪判處2嫌無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，王男因不滿陳姓前女友（22歲）移情別戀，遂夥同友人將其帶到山區，並以撞球桿、徒手方式毆打，隨後徑直離去，任由陳女傷重身亡，直到今年7月才被民眾發現，檢方訊後，認為2人涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。
全案偵結後，於今年4月下旬起訴，成為台南地院第一起由國民法官審理案件，今天下午判決結果出爐，2名王姓犯嫌被依共同殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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