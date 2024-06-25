Energy Toro被爆周旋2女後首露面！活動中途「突衝下台」真相曝光
傳奇唱跳天團Energy強勢回歸歌壇，近來更以〈星期五晚上〉一曲爆紅，代言接不完。今（25）日他們就合體出席連鎖超市活動，沒想到在敲冰磚的時候，Toro的鼻子不慎被碎冰割傷，緊急衝下台處理，所幸並無大礙。至於先前被週刊爆料，疑似周旋在2女之間，他今日首次露面，針對爭議只回自己看不太懂報導內容。
記者朱祖儀／台北報導
Toro在台上不慎被碎冰劃傷，表示當時身邊站的是書偉，所幸對方有提醒，不然當下還不知情。眾人忍不住開玩笑說，兇手可能就是書偉，還透露「書偉以前就是人間凶器」，因為練舞的時候動作都比較大，都會被他的麥克風打到，跳〈星期五晚上〉的時候，書偉也像戰鬥陀螺，自轉能力很強，所以平常都要躲一下。
阿弟這時也分享，以前被牛奶傷到最多次，拍〈放手〉MV的時候，本來有套好招，但因為他當時快要睡著就失誤了，結果和牛奶對打時，大拇指直接脫臼，緊急去急診室打麻藥掰回來。牛奶則回應，那時候他也自顧不暇，還要吊鋼絲旋轉，也笑說現在當爸爸之後，已經不太會做危險的事情了，「演唱會還是會有高難度動作，在自己的能力範圍內還是會去做，但有風險的就不要逞強」。
團內唯一單身成員Toro，先前被週刊爆料周旋在2女之間，也引起外界討論。當時Toro經紀人以「空穴來風」拒絕回應，今日Toro在爭議後首次露面，則說看不太懂週刊的報導內容，接著就開玩笑說可惜自己當時沒有當好稱職的代言人，不是去超商跟超市，而是去書店。