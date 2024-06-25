《玫瑰的故事》大結局　劉亦菲「歷經4男」最終選擇被讚人間清醒

陸劇女神劉亦菲被封為「神仙姐姐」，她近日主演的《玫瑰的故事》和霍建華、林更新、林一、彭冠英合作，引起極大話題，該劇播放平台搶先對會員釋出大結局，劉亦菲歷經4段感情，大結局究竟選誰呢，不少觀眾看完結局大讚「女主角人間清醒、這才是現實啊」，但也有人認為結局太過美好理想化。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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劉亦菲劇中飾演「玫瑰」黃亦玫，從青澀初戀到進入婚姻，離婚後成為單親母親，生命中有過4個男人，每段都刻骨銘心。她的初戀是社會精英的莊國棟（彭冠英 飾），這段感情轟轟烈烈，看似勢均力敵的愛情，但男方一直都只為了自己著想，最後分手收場。第2段感情是和溫柔可靠的學長方協文（林更新 飾）交往，兩人結婚後育有一女，不過老公是控制狂，試圖把女主角困在家中，這段婚姻以離婚收場。
劉亦菲劇中第3段感情終於遇到靈魂伴侶傅家明（霍建華 飾），兩人明明相愛，卻面臨生離死別，虐戀讓人不捨。她的人生走過許多波折，最後遇到機師教練、小鮮肉何西（林一 飾），兩人產生曖昧好感，她鼓勵對方追求夢想，對方如願考上民航，但要離開一年培訓，離別前，他送出用飛機零件做的鋼鐵玫瑰，並且提出一年之約，她拒絕了：「 不要承諾未來，這一年會發生很多事，我們會遇到很多人，未來會發生什麼，我們其實誰都不知道，這種不確定，才是未來最值得期待的部分。」
劉亦菲劇中沒接受初戀的挽回，拒絕前夫的復合，也不選小鮮肉，她騎著靈魂伴侶留下的機車，騎在大道上，她說出自己的心聲：「從此我不再希求幸福，我自己便是幸福，凡是我遇見的我都喜歡，一切都被接受。從此，我不受限制，我使我自己自由，我走到我所願去的任何地方，我完全而絕對地主持著我。」