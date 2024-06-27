金曲獎／入圍8項最大贏家楊乃文！二度角逐歌后　槓上勁敵孫盛希

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊乃文憑藉專輯《Flow》入圍金曲獎，包括年度歌曲、最佳華語專輯、最佳華語女歌手等8項大獎，成為本屆提名最大贏家！她曾以專輯《Silence》摘下第1座「最佳國語女歌手」獎座，這回有望二度封后。《Flow》是她耗時4年創作的專輯，邀來樂團JADE、傻子與白痴、佛跳牆，到跟伍佰、Beyond的吉他手黃貫中等音樂人合作，完成10首歌曲「全feature」形式的計畫。
孫盛希第三度提名華語女歌手 有望摘首座歌后
孫盛希憑藉專輯《Boomerang》入圍金曲獎「最佳華語女歌手」獎項，這是她第三度提名歌后大獎。睽違3年，孫盛希終於推出第6張創作專輯《Boomerang》，合作KIRE、法國音樂人Alex Colours、Karencici 、U:NUS 高有翔、高維綸、陳君豪、彭柏邑、賴暐哲等音樂人好友，並首度擔綱企製統籌、包辦所有大小事。
9m88強碰2大勁敵 首度角逐最佳華語女歌手
9m88憑藉專輯《Sent》入圍2項金曲獎，包括最佳演唱錄音專輯、最佳華語女歌手；首度角逐華語歌后就對上楊乃文、孫盛希兩大勁敵。9m88得知入圍當下正在曬衣服，接到經紀人電話後更忍不住喜極而泣，她把榮耀分享給周圍的工作夥伴跟歌迷：「這是我們一起入圍的！」專輯《Sent》邀來陳綺貞、馬念先、百合花奕碩等音樂人合作，挑戰閩南語唱作。
中國歌手蘇運瑩參戰金曲獎 二度爭華語歌后
中國大陸歌手蘇運瑩，憑藉原創歌曲〈野子〉獲得廣大知名度，並以第2季《中國好歌曲》全國總決賽亞軍之姿出道，也是首位以踢館歌手身分，參加第4季《我是歌手》踢館賽的選手。她曾以專輯《冥明》、《幻》提名金曲獎，這回再憑藉專輯《圓》入圍2項金曲獎，包括最佳華語女歌手獎、最佳編曲人獎，二度角逐歌后大獎！專輯《圓》是她的第4張專輯，邀來音樂人李泉、陳君豪、黃少雍一起操刀製作，以多元音樂風格紀錄下一趟生命旅程。
袁婭維參加《中國好聲音》出道 二度競爭歌后獎
中國大陸歌手袁婭維，2012年參加《中國好聲音》成為歌手出道，備受關注和歡迎。她曾以專輯《月亮失眠了》提名最佳演唱錄音專輯、最佳華語女歌手獎獎項；她這回以全新專輯《在與生俱來的不平衡裡》二度入圍華語歌后大獎，邀來陳建騏、葛大為、徐佳瑩共同企劃製作，總共收錄12首歌曲，描寫人生中難以決斷的各種時刻。
更多「第35屆金曲獎」相關新聞。