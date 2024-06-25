這場雨下多久？他驚見iPhone天氣「神功能」 眾讚：日本預測超準
近期對流雲系發展旺盛，台灣午後時常出現大雷雨，讓人措手不及。而近日就有一名網友發現，他使用iPhone天氣APP查看降雨狀況，竟多了一個新功能，可以預測這場雨即將在幾分鐘後停止，讓他感到相當驚喜，貼文一出，不少果粉也讚嘆「上次看到嚇到，超級酷！」但台灣地區似乎還無法精確判斷，部分國家才能精準預測，「日本的超準，分鐘數到了說下就下。」
記者賴禹妡／綜合報導
近日一名網友在Threads上分享，他在使用iPhone時發現新功能。只見曬出的截圖畫面中，原PO點進iOS系統內建的天氣APP，上頭除了顯示地區、溫度及降雨外，還新增一個欄位即時更新降雨狀態，並預測這場雨將會在什麼時候停止，讓原PO驚喜直呼：「這功能也太酷了吧！你們有發現這新功能嗎！」
貼文曝光後，許多台灣網友分享心得「上次看到嚇到，超級酷」、「我的iPhone也有～但經過我的觀察，準確度超低」、「很讚的新功能，但重點是不準」。也有人分享在國外使用的經驗「之前在日本說半夜12:30左右會下雪，結果真的完全中」、「日本的超準，分鐘數到了說下就下」、「去澳洲玩的時候有用還蠻準的」。
iOS 15就能預測天氣
事實上，早在iOS 15推出時，天氣APP就針對用戶介面和天氣動態背景進行重大調整，並添加預報功能，幫助用戶可以提前得知何時下雪、下雨，並發送通知提醒用戶事先準備好雨具，也能預測雨會下到何時。不過，需要將定位設定為「永遠允許」才有即時作用。
過去就有人針對天氣APP分析，日本的氣象資料來源是日本氣象廳，台灣的氣象資料來源卻是國際氣象網站，而非台灣中央氣象署，因此準確度與精細程度仍不夠完善，但仍可當作參考。