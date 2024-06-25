稱駐美代表應符合一條件！周玉蔻獻計賴蕭「快換自己人」
有媒體報導駐美代表俞大㵢從去年底上任後，巧立名目路亂花公帑，包括購買要價96萬元的法國手工沙發、2張25萬元的床、21萬元地毯，另又在今年3月申請購買370萬元的Cadillac座車，爽花人民納稅錢。對此資深媒體人周玉蔻認為，駐美代表應該趕快換上賴蕭信任的自己人，此爭議不能擴大負面效應，更強調可隨時致電給總統本人是經典條件，拭目等待總統的智慧抉擇。
記者陳威叡／台北報導
對於駐美代表俞大㵢遭爆巧立名目路亂花公帑，周玉蔻表示，鬧出浮報公帳、亂花公帑的駐美代表，當時的任命就很匆忙，如今就趁機快刀斬亂麻，建議立刻換上和總統賴清德及副總統蕭美琴能夠直通熱線的自己人。
周玉蔻說，該職位屬政治任命，不是行政院長及外交部長處理的層級，必須儘速收拾清楚，一來防止所謂外交人事鬥爭的負面傳聞繼續發酵、無事生非，丟台灣的臉，也讓美國方面為難，更會給中共駐美大使館人員訕笑談資。
二來，美國總統大選只剩4個月就要見分曉，事關重大，駐美代表處鬧出大使花錢遭非議、大使夫人把公務員當僕役使喚等不光彩之事，天不時、地不利、人不和，不宜任由事態發展，影響對美關係推動及台灣的國家形象。
周玉蔻說，蕭美琴是專業、有政治判斷的內行人，想必會提供最佳解方給總統賴清徳。總之此人事爭議不能擴大負面效應。至於駐美大使人選，可以隨時打電話給總統本人，是經典條件，拭目等待賴總統的智慧抉擇。