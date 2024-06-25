柯文哲被總統府點名 黃國昌護主席、po對照影片要賴清德承認騙票
民眾黨主席柯文哲今（25）日批評總統賴清德提釋憲，帶頭毀憲亂政，總統府也點名柯文哲和立委黃國昌，指他們「逾越憲法、帶頭造謠」。對此，黃國昌則是力挺柯文哲，強調柯引述的每句話都是賴清德競選時所言，「何錯之有？」他並呼籲賴清德，不要只敢躲在發言人背後，如果不想來國會報告，「就大方承認選前是在騙票」。
記者林詠青／台北報導
總統賴清德昨宣布，將對國會改革法案向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，民眾黨主席柯文哲今天早上則批評賴毀憲亂政。對此，總統府發言人郭雅慧表示，柯文哲和民眾黨立委黃國昌刻意混淆國情報告與質詢，一再操弄誤導令人遺憾。
針對被總統府點名質疑造謠，黃國昌下午也反擊了，他表示，看到總統府如此發言，「令人十分遺憾」，並在YouTube貼出賴清德前後說法對照的短影片強調，賴清德去年在總統辯論會說「不管是根據憲法或者是根據《立法院職權行使法》，總統都有義務應立法院的要求，到國會去進行國情報告，接受立法委員的國情質詢，但是並不是規定一對一的質詢。」主張總統有「義務」到立法院進行國情報告、接受立委質詢的，不正是賴清德嗎？「難道去年參加總統辯論會的是平行時空的賴清德嗎？柯文哲主席所述何錯之有？」
黃國昌並大嗆賴清德，如果不想來立法院進行國情報告，接受國情質詢，違背自己的競選承諾，「就大方承認選前是在騙票，只是隨便說說而已」。不要只敢躲在發言人身後，這樣不僅沒有誠信，又顯得毫無擔當。