Lisa與LV三公子高調共度晚餐 同桌都是「男方家屬」嫁豪門近了？
韓國女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa的感情生活受到全世界的關注，2023年被爆出與LVMH集團三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）的戀情傳聞後，引起高度討論和猜測，只是目前雙方始終沒有承認。近日Lisa被拍到與弗雷德里克同遊巴黎，並且與男方家人一起共度晚餐，不禁讓外界開始猜測雙方是不是好事將近。
記者史平旭／綜合報導
雖然雙方均未承認戀情，但似乎也不躲了，這次被拍到的巴黎聚餐早已不是兩人第一次同框，此前也常被拍到一起出現。近日Lisa和弗雷德里克阿爾諾一起現身巴黎某餐廳，包含LVMH集團二兒子Alexandre Arnault及其妻子在內，餐桌上除了Lisa，剩下都是男方的家人。
照片中的Lisa穿著休閒坐在弗雷德里克身邊，與餐桌上的眾人有說有笑，看起來相處頗為融洽。Lisa和弗雷德里克的戀情傳出將近一年，去年Lisa出演瘋馬秀爭議時曾傳出分手，不過在瘋馬秀後兩人依然時常被偶遇，也否定了外界的分手謠傳。
去年Lisa登台法國著名藝術表演「瘋馬秀」後引起軒然大波，加上最近BLACKPINK四位成員宣布「單飛不解散」後，重新出發的Lisa即將發行新專輯〈ROCKSTAR〉，〈ROCKSTAR〉強硬的歐美風格也能感受到如今的Lisa為了擺脫曾經「芭比娃娃」的形象，正在努力做出轉型。