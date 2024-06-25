唐綺陽被爆「同框蔡英文」疑遭檢舉台獨！中國社群平台全部停更
有著「國師」封號的星座專家唐綺陽，經常透過社群跟大家分享星座運勢，也時常會開直播讓網友們提問並幫大家解惑，已經逐漸成為許多民眾日常生活不可或缺的存在。而唐綺陽過去也會在中國的社群平台上分享星座運勢相關的資訊，沒想到近日有網友發現，她在6月之後便沒有再更新動態，疑似是與政治立場有關，引起高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
唐綺陽每隔一小段時間就會定期更新社群動態，提供給網友們一些星座運勢相關的資訊，讓大家在日常生活中碰到難題或是卡關時，能有一些資訊可以參考。不過，唐綺陽的微博在5月31日之後就停止更新，而小紅書的最新貼文也停留在6月1日，就連微信公眾號也沒有再更新。
不少粉絲發現唐綺陽遲遲都沒有更新社群，紛紛留言詢問：「唐老師怎麼不更新了」、「星座運勢沒有了嗎？」、「我在微信公眾號刷了半天，仍是沒有更新」、「快點更新啊！我都不知道要穿什麼衣服好了」、「我也等得好苦，每天都不知道怎麼搭衣服了。」也有網友爆料唐綺陽之所以沒有更新社群，是因為她被舉報「台獨」，因為唐綺陽在上個月15日現身總統府，擔任蔡英文接見變裝皇后妮妃雅的觀禮嘉賓。
其實，唐綺陽先前也曾透過經紀人回應自己受邀的緣由：「老師長期關心兩性平權，也是很多同志朋友的知心姐姐，之前也有和教育部長合拍性平教育的影片，長期關注相關議題。」因此才會出席擔任觀禮嘉賓。
網友們得知原因後，都紛紛留言表示：「終於知道斷更原因了，其實有一點失望…只做占星不好嗎？還是有很多粉絲很愛你的！但知道原因也有一點難過」、「公然為蔡站台...以後估計唐在大陸就被封了」、「唐老師被檢舉了」、「如果是因為台獨，那也無語了，國家大事面前沒有將就，沒星座運程，也不在乎了。」