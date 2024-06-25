鋰電池廠大火釀23死！韓國「史上最嚴重」化工廠事故　致命原因曝

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而火災之所以造成嚴重死傷，一來是韓國大田大學消防與防災學教授金載浩（Kim Jae-ho，音譯）指出，鋰電池材料起火相當迅速，特別容易燃燒，導致火災當下人們根本來不及做出反應，金載浩表示，「能想像人們當時因逃生不及感到多麼絕望」。
再來是鋰電池燃燒所冒出的濃煙有劇毒，根據工廠內部監視器畫面可以看見，上午10點30分03秒，鋰電池開始冒煙；30分15秒，員工趕來將鋰電池搬離，到了30分28秒，濃煙瞬間變為熊熊火勢；30分32秒，有員工拿滅火器試圖滅火，未料，火勢越來越猛烈，最後在30分45秒，監視器已完全看不到畫面。整個過程如此之快，加上濃煙含有劇毒，現場人員根本無法反應，且有毒氣體也讓消防人員難以靠近。
一位曾在該工廠打工的中國金姓留學生表示，鋰電池的兩端碰撞會發熱，危險性高，在其工作期間也曾遇過兩次小型事故。金姓留學生也透露，2023年那時廠內就有不少中國東北籍人士，大多是臨時工，依韓國的最低時薪計酬。據韓國官方數據，2023年最低時薪為9620韓元、約新台幣225元，今年則漲到9860韓元、約新台幣230元。
事故工廠是電池製造商ARICELL所有，而ARICELL的母公司S-Connect董事長樸淳瓘，今日下午也出面向大眾致歉，並向遇難者家屬致哀與謝罪。樸淳瓘強調會採取一切可行方式協助遇難者家屬，並全力調查釐清事故發生原因。被問到廠內的外籍臨時工是否涉及非法勞動時，樸淳瓘則稱勞雇關係正常合法，也有定期進行安全培訓，但是外籍勞工係外包人員，所以公司第一時間未能掌握，導致溝通聯繫上有些延遲。