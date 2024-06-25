全台烤蕃薯！「熱危害預防」夏季勞檢重點 勞動部：未落實罰15萬
暑假將至，台灣已進入高溫炎熱季，根據中央氣象署天氣預報，未來一周台灣各地天氣將持續高溫炎熱，猶如「烤蕃薯」，勞動部職安署提醒雇主，應依法規落實熱危害預防及管理措施，善盡保護勞工之責任；在戶外工作者也務必記得「多喝水、多休息、要遮陽」，慎防熱危害。
記者林莞茜／綜合報導
職安署表示，今年全球各地紛紛傳出熱危害造成多人死傷的事故，顯示高氣溫的傷害急增，而台灣現已進入炎熱季節，對於從事營造業、廣告招牌吊掛、電線桿維修、垃圾清運、外送及道路作業等戶外作業者，應採取遮陽或灑水來降溫、增加工作中的休息頻率、提供充足飲用水、並調整作業時間避開高溫時段等熱危害預防措施，以避免誘發熱疾病；雇主也應視勞工的體適能，實施熱適應訓練並適當調配其戶外作業時間，以確保勞工對溫濕度的變化具耐受力，同時建立伙伴互護機制，作業勞工彼此互助、監視或由監督者隨時觀察，如有身體異常狀況可立即應變。
職安署強調，熱危害預防為夏季期間勞動檢查的重點事項，針對違反規定者要求改善並實施複查，仍未改善者將處3萬元至15萬元罰鍰，如雇主未積極防護熱危害導致勞工發生職災，各勞動檢查機構必嚴予查辦重罰。