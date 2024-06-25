美國務院譴責中國「懲治台獨」 外交部籲中一同肩負和平責任
中國日前發布「懲治台獨」22條意見，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）於美東時間24日表達強烈譴責。對美方發言，外交部今（25）日表達歡迎及感謝，並呼籲中國與台灣共同肩負維護和平的責任，並增進兩岸人民的福祉。
記者林詠青／台北報導
外交部指出，中方近來在各式場合大肆操弄法律戰、認知作戰與灰色地帶脅迫，無論是意圖透過「22條意見」禁錮台灣民主自由，或是長期透過扭曲、謬引聯合國大會第2758號決議以打壓台灣國際空間，以及在區域持續擴張，意圖挑戰現狀、擴大自身影響力，都已受到國際社會高度關切與嚴正譴責。
作為國際社會負責任的成員，外交部強調，台灣將持續與美國及所有理念相近夥伴攜手合作，共同捍衛以規則爲基礎的國際秩序，確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。外交部強調，台灣人民依據憲法，享有不可剝奪的自由、民主與權利，中共所謂的法律與規範對台灣民眾毫無拘束力，更無權制裁或跨域追訴台灣人民。誠如總統賴清德強調「民主不是犯罪，專制才是罪惡」，台灣願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，呼籲中國與台灣共同肩負維護和平的責任，並增進兩岸人民的福祉。