告五人雲安街頭霸氣「親犬青頭頂」！她罕見放閃：希望你每天開心
樂團告五人在本屆（第35屆）金曲獎中入圍了4項大獎，歌唱實力備受肯定，擁有大批粉絲的支持與喜愛。而近日其中一位成員雲安在昨（24）日迎來30歲的生日，主唱兼女友的犬青也為此發文獻上滿滿的祝福，並罕見曬出兩人的親密放閃照，開心表示：「希望你每天都能很開心，開心的做自己喜歡的事。」吸引大票粉絲朝聖。
記者洪生儒／綜合報導
犬青在24日透過IG發文祝福男朋友雲安生日快樂，她開心地在貼文中寫道：「Happy birthday to U～希望你每天都能很開心，開心的做自己喜歡的事，說你想說的，做你想做的。」並在貼文附上3張親密放閃的照片，從照片中可以看到，犬青靠在男朋友懷裡，露出小鳥依人的害羞表情，一旁的雲安也霸氣地當街輕吻犬青的頭頂，兩人在照片中還深情對望，讓人感受到滿滿的粉紅泡泡。
貼文一PO出後，馬上吸引大批網友前來朝聖，大家紛紛羨慕地留言表示：「第二張很真實！讚死」、「你媽没有告訴你，閃到人要說對不起」、「太閃了我先戴個墨鏡」、「原本在喝無糖飲料，突然覺得這飲料前所未有的甜」、「這才是最大狗糧批發商」、「甜到螞蟻來了！雲安生日快樂」、「撒糖系列好喜歡！這寵溺的眼神好甜。」