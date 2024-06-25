小S鬆口《康熙來了》回歸可能性！洩和老公性生活頻率：靠它滿足

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小S也提到女兒Elly就要到加州念大學，「我希望她快點去，可能從小被我們照顧得太好，動不動就喊肚子餓，很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』，所以想要她趕快出國，趕快學會獨立。」至於女兒要唸的專業是什麼？小S不願透露太多，表示孩子不喜歡她聊私事，僅表示Elly不是念演藝相關，她也說不擔心女兒太快交到男友，女兒雖然喜歡交朋友，但重心在自己身上。
小S透露確實有和《小姐不熙娣》告假半年，想飛過去陪Elly安頓，但節目組卻表示最多只願給一個月，最後會去個10天就回台上工。最近小S常被網友虧「Elly顏值超越媽媽」，小S不會吃醋，「能被女兒完勝，真的高興到不行，那張是Elly在畢業餐會上的照片，她已經夠漂亮了，還是模特兒身材。」不過該張照卻被姊姊大S吐槽，「看起來『非常的矮』。」
至於外界不斷敲碗的《康熙來了》，小S有認真跟蔡康永討論過，「這節目真的是一個很美好的回憶，停留在那邊就好，我們再復出的話，你們覺得會超越以前嗎？」認為再回歸，來賓、內容應該會是大同小異，「如果無法超越，就讓它停留在最美的時刻」，表示觀眾新鮮感過去後可能會出現「跟以前一樣」的聲音，「我很怕這種事發生。」但小S沒有將話說死，表示說有機會的話，可以跟蔡康永主持1、2集過過癮，但不會是常態。