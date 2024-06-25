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小S鬆口《康熙來了》回歸可能性！洩和老公性生活頻率：靠它滿足

▲小S回應《康熙來了》回歸可能性，透露和老公許雅鈞的性生活，直言會靠物品滿足。（圖／記者陳明中攝影）
▲小S回應《康熙來了》回歸可能性，透露和老公許雅鈞的性生活，直言會靠物品滿足。（圖／記者陳明中攝影）

記者吳昕蓓／台北報導

藝人小S今（25）日現身活動記者會，身形明顯變消瘦，她透露是因為先前得了B型流感，體力有流失，但透過運動、飲食保持狀態，也承認自己已經老了，腦袋有退化的感覺，甚至也主動提及和老公許雅鈞的性生活，而被問及《康熙來了》是否回歸，小S也首度給出回應。

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▲藝人小S今（25）日現身活動記者會，身形明顯變消瘦，她透露是因為先前得了B型流感。（圖／記者陳明中攝影）
小S被問到和許雅鈞的性生活，忍不住害羞直呼，「我有其他的東西，你們都知道。」強調有共識沒有要生第四胎，孩子的數量剛剛好，「我跟我老公很久沒有性關係，但現在很開心啊，已經進入到另外一種幸福感，他只要幫我煮麵、倒水、過馬路牽我，就覺得這個男人真好，很願意廝守走一生。」她直言沒有性生活不會不開心，「我有其他的東西，你們都有買吧，我換了好幾個。」

小S也提到女兒Elly就要到加州念大學，「我希望她快點去，可能從小被我們照顧得太好，動不動就喊肚子餓，很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』，所以想要她趕快出國，趕快學會獨立。」至於女兒要唸的專業是什麼？小S不願透露太多，表示孩子不喜歡她聊私事，僅表示Elly不是念演藝相關，她也說不擔心女兒太快交到男友，女兒雖然喜歡交朋友，但重心在自己身上。

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▲經過19年，小S火辣身材依舊。（圖／記者陳明中攝影）
小S透露確實有和《小姐不熙娣》告假半年，想飛過去陪Elly安頓，但節目組卻表示最多只願給一個月，最後會去個10天就回台上工。最近小S常被網友虧「Elly顏值超越媽媽」，小S不會吃醋，「能被女兒完勝，真的高興到不行，那張是Elly在畢業餐會上的照片，她已經夠漂亮了，還是模特兒身材。」不過該張照卻被姊姊大S吐槽，「看起來『非常的矮』。」

至於外界不斷敲碗的《康熙來了》，小S有認真跟蔡康永討論過，「這節目真的是一個很美好的回憶，停留在那邊就好，我們再復出的話，你們覺得會超越以前嗎？」認為再回歸，來賓、內容應該會是大同小異，「如果無法超越，就讓它停留在最美的時刻」，表示觀眾新鮮感過去後可能會出現「跟以前一樣」的聲音，「我很怕這種事發生。」但小S沒有將話說死，表示說有機會的話，可以跟蔡康永主持1、2集過過癮，但不會是常態。

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▲小S表示有認真跟蔡康永討論過《康熙來了》。（圖／資料照）

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