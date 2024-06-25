褒貶不一！范冰冰遊大馬引爭議 民眾不解：為何不請本地藝人
中國影星范冰冰近期前往馬來西亞擔任馬六甲的旅遊親善大使，本來是喜事一樁，不過竟意外引發民眾正反派人士的激辯。部份民眾認為范冰冰對於吸引中國遊客有正面幫助，部份民眾則質疑范冰冰和馬六甲並無直接關聯，「為何不請馬來西亞藝人，例如楊紫瓊？」
國際中心賴正琳／綜合報導
擁有微博粉絲6300萬人追蹤的范冰冰，雖然曾捲入逃漏稅風波，但仍有相當大的知名度。根據《聯合早報》，范冰冰訪問馬六甲期間，中國網友在微信上對馬六甲的搜索次數大增；在6月14日及15日，搜索「范冰冰」的次數多達7億次，「馬六甲」則超過3億次。馬國旅遊業者認為，范冰冰的明星效應能為馬六甲吸引更多中國遊客，並帶動其他地區的旅遊業發展。一名20歲的馬來西亞學生受訪時說：「范冰冰能讓更多人認識馬六甲。小紅書上有很多關於范冰冰來馬六甲的討論，她的中國粉絲還專程飛來見偶像。」
不過，也有部份民眾質疑為何要求范冰冰。在吉隆坡經商的60歲女士陳屏麗受訪時就說，旅遊親善大使應該要有代表性，當局應委任馬國藝人擔任這個職務。「很多馬來西亞藝人在中國也很紅，如果要吸引國際遊客，馬來西亞出生的奧斯卡影后楊紫瓊不是更適合的人選嗎？」
而馬來西亞的伊斯蘭黨也批評州政府委任外國藝人的決定不當，並指范冰冰無法帶出馬六甲作為回教傳教及學術中心的形象。馬六甲首席部長阿都拉勿則強調，政府並未花費巨資委任范冰冰，僅為她提供在馬六甲期間的住行安排。
范冰冰曾在2018年傳出簽下「陰陽合約」的逃漏稅風波，遭到中國大陸娛樂圈封殺、演藝事業全面停擺；後來轉往好萊塢發展拍攝女同志電影《Green Night》，還與連恩尼遜一起演出《疾凍救援2》，近年來積極接受來自東南亞或其他國家的演藝邀約。