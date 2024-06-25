高美館「瞬間」6/29登場　畢卡索名畫、蘭格攝影搶先開箱

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主力贊助代表－京城銀行副董事長蔡炅廷致詞時表示，京城集團自創立以來，一直深耕高雄這片土地，見證了這座城市的巨大變遷，京城集團不僅在建築領域發揮所長，還致力於推動文化與藝術，「高雄是我們的家園，只有高雄發展得好，我們才能更好」。
蔡炅廷說，京城集團樂於當文化藝術的推手，協助提升高雄的文化與藝術至更高的層次，相信透過這次展覽，我們不僅能夠展示高雄的藝術實力，還能夠促進更多的文化交流，讓更多的人了解並熱愛這座城市。
高美館代理館長林羿妏指出，《瞬間》是泰德美術館首次與亞洲收藏家合作的特展，集結許多大師經典作品，其中畢卡索〈哭泣的女人〉、〈水手〉、大衛霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉、傑夫沃爾〈突如其來的一陣風（借鑑葛飾北齋）〉等作，皆為教科書級國際經典之作，鮮少面世，此生必覽。美術館也特別在展覽期間，規劃了一系列豐富多元且具教育意義的推廣活動，包括導賞、講座、音樂會、工坊等，相信這個暑假將會帶給全國觀眾豐盛的藝術思辨之旅。
高美館《瞬間》作品搶先看記者會開箱的兩件作品—畢卡索〈水手〉以及蘭格〈移工母親〉皆是首次在臺灣展出。〈水手〉創作於1943年，是畢卡索二戰期間所創作的畫像，隱約透露著陰鬱的神情展現藝術家面對戰爭與壓迫的心靈寫照；而1936年所攝的〈移工母親〉，則是蘭格透過鏡頭記錄人們經歷美國經濟大蕭條時期的困境與堅毅。
高美館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展預售票200元（原價300元）倒數販售只到6月28日，高美館現場售票中心、ibon售票系統、Klook、Trip.com、kkday、易遊網等通路皆可購買。高美館與奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》聯票優惠700元（原價850元）同步於ibon售票系統獨家販售中。更多展期推廣活動及特展票根優惠方案，敬請鎖定高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。