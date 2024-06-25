索資駐美代表醜聞案 黃國昌不滿外交部列「密件」問林佳龍1問題
駐美代表俞大㵢今（25）日被爆亂花公帑等醜聞，民眾黨立委黃國昌也發文向外交部索取俞上任後使用公費購買物品清單，但外交部回函則打上「密件」二字。黃國昌不滿表示，駐美代表花多少錢買沙發「到底是涉及哪門子的國防機密或外交機密？」並問任立委時曾質詢弊案的外交部長林佳龍「還記得曾經的自己嗎」？
記者林詠青／台北報導
民眾黨立委黃國昌指出，針對駐美大使俞大㵢爆發爭議，為求慎重並確認真實性，他一早就發文向外交部索資，要求提供俞大㵢上任後，使用公費購買物品清單，但外交部的回函卻打上「密件」二字，
黃國昌不滿表示，外交部需要時間調查、追究相關責任，我一定支持。但是，為何連這種浪擲公帑的行為，立法院要進行監督，外交部都要用密件來遮掩？
他並指出，外交部長林佳龍2013年擔任立委時，曾針對故宮疑似涉弊，在立院教育及文化委員會上質詢表示，「「根據政府資訊公開法和相關的機密法規，其實都不允許你們用這樣的方式阻卻立法院的監督。」並抱怨這樣怎麼審查預算。
黃國昌質問林佳龍，「還記得曾經的自己嗎？」他強調，駐美代表花了數十萬公帑買沙發，到底是哪門子機密？請林佳龍用道理說服全台灣人民，不要因為事涉自家人就粗暴遮掩。