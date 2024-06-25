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重要人士赴中未納管　卓榮泰：這兩天很擔心王金平安危

▲卓榮泰備詢時被問及重要人士赴中國納管一事，過程中坦言這兩天很擔心人在中國的王金平安危。（圖／NOWnews資料照片）
▲卓榮泰備詢時被問及重要人士赴中國納管一事，過程中坦言這兩天很擔心人在中國的王金平安危。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委林宜瑾今（25）日於立法院質詢時，關注近期中國宣布懲治台獨，最重可處以死刑，行政院長卓榮泰回應，中國對台灣並無司法管轄權，卻企圖侵犯台灣民主，簡直是天大的笑話，而對於立委赴中應納管議題，卓榮泰認為，國家重要人士前往不安全的地方，政府跟人民當然都有義務保障國家重要資產，也坦言對於立院前院長王金平赴中，這兩天很擔心他，「希望他能夠安全回國。」

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林宜瑾質詢時提及近期中國宣布懲治台獨，最重可處以死刑，認為在台灣每個人都是台獨分子，每個人也都不是台獨分子。說明只要是生活在台灣，每個人每一天都在對台灣主權獨立的事實做出肯定，舉例而言，國人5月才剛繳完稅，按照中國標準，這無非就是在出資贊助台灣獨立武裝組織。再者，台灣獨立本來就是一項事實。

卓榮泰回應稱，中國對台灣並沒有司法管轄權，一個不民主且法治不完備的權，透過其不完備的法治企圖侵犯台灣民主，簡直是天大的笑話。另也提醒，台灣人到了中國，無論從事什麼樣的交流都應當清楚意識到，是否擁有充分的自保能力，因為中國目前對台手段是惡毒的，國人應三思而後行。

對於立委赴中應納管一事，林宜瑾說，沈伯洋等人接續提案卻遭藍白聯手阻擋，而在提案中規範，與國家秘密、國家安全相關人員如果要前往中國，行前都必須經過申請及審查，而且在中國如果跟黨政軍相關人員有接觸，還得申報接觸來往情形及內容，這都是以國家安全為出發點，但是在中國無所不用其極威脅台灣主權及國人安全，甚至放話要處死台灣人，因此立委以及牽涉國家秘密人員赴中納管的規範，更顯得迫切需要。

卓榮泰認為，立委是國家重要政治工作者，如果前往安全有所疑慮的國家，政府事先能有掌握，相對便能夠掌握其行蹤並評估危險性，從安全的角度而言，眾人應支持赴中納管制度。並認為並不該將赴中納管看唯一項管制，國家重要人士前往不安全的地方，政府跟人民當然都有義務保障國家重要資產。

卓榮泰表示，尊重立院討論修法外，也坦言這兩天自己非常擔心前院長王金平在中國的安危，希望他能夠安全回國。

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