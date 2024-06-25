重要人士赴中未納管　卓榮泰：這兩天很擔心王金平安危

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卓榮泰回應稱，中國對台灣並沒有司法管轄權，一個不民主且法治不完備的權，透過其不完備的法治企圖侵犯台灣民主，簡直是天大的笑話。另也提醒，台灣人到了中國，無論從事什麼樣的交流都應當清楚意識到，是否擁有充分的自保能力，因為中國目前對台手段是惡毒的，國人應三思而後行。
對於立委赴中應納管一事，林宜瑾說，沈伯洋等人接續提案卻遭藍白聯手阻擋，而在提案中規範，與國家秘密、國家安全相關人員如果要前往中國，行前都必須經過申請及審查，而且在中國如果跟黨政軍相關人員有接觸，還得申報接觸來往情形及內容，這都是以國家安全為出發點，但是在中國無所不用其極威脅台灣主權及國人安全，甚至放話要處死台灣人，因此立委以及牽涉國家秘密人員赴中納管的規範，更顯得迫切需要。
卓榮泰認為，立委是國家重要政治工作者，如果前往安全有所疑慮的國家，政府事先能有掌握，相對便能夠掌握其行蹤並評估危險性，從安全的角度而言，眾人應支持赴中納管制度。並認為並不該將赴中納管看唯一項管制，國家重要人士前往不安全的地方，政府跟人民當然都有義務保障國家重要資產。
卓榮泰表示，尊重立院討論修法外，也坦言這兩天自己非常擔心前院長王金平在中國的安危，希望他能夠安全回國。