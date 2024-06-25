先禮後兵？總統辯論將登場 川普陣營忽改口稱拜登為「可敬對手」
美國總統拜登（Joe Biden）和前總統川普（Donald Trump）27日即將舉行這次美國總統大選的第一場辯論，這是美國大選史上第一次提早在6月就舉行辯論，更吸引了全球矚目。負責轉播辯論的美國有線電視新聞網（CNN）報導提到，在接連數月抨擊拜登「年紀過大、認知衰退」的川普和其競選團隊近期突然改變口吻，改稱他為「可敬的辯論對手」，原因就是怕將拜登表現期望值設定過低，反而讓他看起來更加出色。
國際中心楊智傑／綜合報導
這場辯論會將於美東時間6月27日晚間9點，於喬治亞州亞特蘭大的CNN總部舉行。拜登與川普將現場沒有觀眾的攝影棚內進行交互辯論，且發言時間結束後麥克風將被消音，避免外力過度干擾，也為了避免之前川普不斷打斷拜登發言的情況再度重演。
這場辯論也被認為是2024年美國總統大選的關鍵時刻之一，不僅是因為兩位年齡都很高的候選人提前站上辯論台交鋒，更因為川普在被判34項重罪後成為總統辯論史上首位被判重罪的辯論人，這些因素都將可能重塑大選格局。
《CNN》的分析提到，歷屆以來每次總統大選辯論前，候選人的競選團隊常對不同候選人的表現作出預測，藉此影響外界的期望。近期川普的競選團隊就出現對拜登論述的顯著轉變，例如從嘲諷其年紀過大、精神狀況有問題，改為強調拜登的政治經驗和辯論能力。
川普先是在談話中暗示強調拜登的政治經驗和辯論能力，北達科他州州長柏根（Doug Burgum）也在接受CNN訪問時表示，拜登有多次參選公職的經驗，是有能力的辯論對手，同時川普也質疑拜登是否「需要藥物幫助」才能有良好表現；拜登競選團隊則描述川普為犯罪分子，強調其經濟政策上只為富豪朋友們圖利，不適合再度執政。