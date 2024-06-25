李多慧破音爆笑應援超尬 小S狂問「今天不對勁是不是喝酒才來」
目前隸屬中華職棒味全龍隊、來自南韓的人氣啦啦隊女神李多慧，憑藉亮麗甜美的外型和充滿元氣的應援，來台發展後一躍成為台灣最受歡迎的啦啦隊明星，除了棒球場外，也常在電視、網路和各項代言上看到她的活躍的身影。近日，李多慧出演綜藝節目《小姐不熙娣》時被主持人小S cue到為一同在現場出演的排球選手加油，卻直接破音大凸槌，尷尬臉紅到被小S拉過來問：「妳真的是多慧嗎！」、「剛上場前是不是有喝酒。」
記者史平旭／綜合報導
小S與派翠克共同主持的《小姐不熙娣》日前邀請到李多慧、歌手張棋惠等上節目一起欣賞「排球少年」們，作為目前台灣最紅啦啦隊的多慧也被cue到給現場的排球選手們應援一下，沒想到竟然跳著跳著大破音，引起現場爆笑，兩位主持人緊急救場笑喊：「妳是真的李多慧嗎」、「怎麼跟我在電視上看到的不一樣？」想挽回招牌的李多慧進行第二次挑戰，自己直接尷尬到手腳蜷曲，把「恨不得挖個洞躲起來」表現的淋漓盡致，再度惹得全場爆笑，小S直接把李多慧拉到一旁說：「我覺得今天的李多慧不對勁」、「妳跟姐講，剛上場前是不是有偷喝酒。」
平時在球場上看到多慧超強舞姿和活力應援的粉絲們難得見到這樣的女神也紛紛溺愛笑道：「第一次上這節目，她的ㄎㄧㄤ本性就顯現出來了」、「破音也太可愛」、「上節目跳舞沒有音樂，又有很多高帥哥看她跳舞會害羞緊張。」
如今中文已經十分流利的多慧接下旅遊實境節目《女孩好野》的主持，與沈玉琳、張立東、同為啦啦隊女孩的林襄、籃籃一起攜手主持，球迷粉絲也期待能看到啦啦隊女神的不同面貌。