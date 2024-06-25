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受惠AI熱潮激勵！產業園區管理局高雄軟體園區帶動營收成長

▲經濟部產業園區管理局高雄軟體園區受惠AI熱潮激勵，帶動營收成長。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部產業園區管理局高雄軟體園區受惠AI熱潮激勵，帶動營收成長。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局高雄軟體園區受惠人工智慧AI熱潮激勵，已帶動營收成長，高雄軟體園區2期首棟建物將於今(113)年辦理公告預先登記，詢問熱度高，顯示高軟園區智慧創新產業布局有成，未來營運成長可期。

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▲產業園區管理局局長楊伯耕說明高雄軟體園區受惠AI熱潮激勵，帶動營收成長。(圖／記者黃守作攝)
▲產業園區管理局局長楊伯耕說明高雄軟體園區受惠AI熱潮激勵，帶動營收成長。(圖／記者黃守作攝)
產業園區管理局局長楊伯耕表示，今(113)年1至4月高雄軟體園區1期營業額成長33.4%，而高雄軟體園區2期首棟建物也將於今(113)年辦理公告預先登記，詢問熱度高，他籲請所有資訊軟體業者，把握投資商機，踴躍預約進駐，搶進未來AI產業的投資熱區。

楊伯耕說，近期高雄軟體園區喜迎輝達(NVIDIA)設立「Taipei-1  AI超級電腦先進算力中心」，不僅帶動「亞洲新灣區」整體投資熱潮，也對高雄軟體園區營運帶來正面效益。

楊伯耕指出，受惠於AI熱潮激勵，高雄軟體園區1期今(113)年1至4月營業額高達新台幣32.5億元，創近8年新高，從個別重點產業觀察，今年度「資訊軟體」及「數位內容」產業，迄今已分別創下12.1億元、4.6億元的營業額，成長率為33%及35%，表現十分亮眼，另外，「智慧應用」產業表現更為搶眼，今年度迄今創下11.2億元的營業額，為歷年同期新高，年增率更高達70%，顯示高雄軟體園區智慧創新產業布局有成，未來營運成長可期。

▲高雄軟體園區2期首棟建物將於今(113)年辦理公告預登記，詢問熱度高。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄軟體園區2期首棟建物將於今(113)年辦理公告預登記，詢問熱度高。(圖／記者黃守作攝)
產業園區管理局高雄軟體園區服務中心主任薛偉銘說，目前高雄軟體園區1期空間使用已達飽和，為滿足更多資訊軟體業者進駐，產業園區管理局積極開發高雄軟體園區2期基地，更自行興建首棟「亞灣智慧科技大樓」，該大樓將新增約1萬坪產業空間，將取得綠建築、智慧建築雙標章，預估可創造年產值約17億元，整體效益十分可觀，未來必將成為亞洲新灣區的指標建物。

薛偉銘並說，亞灣智慧科技大樓將導入智慧科技應用，以提供5G AIOT 優質營運空間，未來進駐該大樓的業者，不僅可擁有高雄軟體園區產業群聚的優勢，還可享受一站式的便捷行政服務，以及進駐高軟的學研單位，就近提供技術升級、資源鏈結、商機媒合及人才培育等服務，讓進駐廠商可以持續提升競爭力，並提前布局未來AI商機。
 

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