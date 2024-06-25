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破解圖利陷阱！中油煉製事業部大林煉油廠舉辦法紀宣導

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦圖利與便民區辨及生活法律宣導。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦圖利與便民區辨及生活法律宣導。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(25)日，在該廠行政大樓講堂，舉辦圖利與便民區辨及生活法律宣導活動，邀請律師宋克芳主講，藉由律師自身法學專業，以輕鬆活潑方式，分享圖利與便民之區隔及應注意事項等法律觀念，讓與會人員受益良多。

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▲中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源致詞。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
▲中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源致詞。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
中油煉製事業部大林煉油廠圖利與便民區辨及生活法律宣導活動，是由大林煉油廠廠長廖本源主持，他說，大林煉油廠為強化員工廉能意識及法令認知，乃舉辦此一圖利與便民區辨及生活法律廉政專題講習活動，盼中油員工透過此次廉政講習，建立廉安思維，充實廉政法令素養，依循法令執行職務，共同塑造優良風紀。

▲中油煉製事業部大林煉油廠舉辦圖利與便民區辨及生活法律宣導，邀請律師宋克芳作專題演講。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
▲中油煉製事業部大林煉油廠舉辦圖利與便民區辨及生活法律宣導，邀請律師宋克芳作專題演講。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
圖利與便民區辨及生活法律宣導活動，邀請宋克芳律師事務所律師宋克芳到場作專題演講，她剖析圖利與便民相關法規，並藉由實際案例分享，以解同仁執行職務之疑慮，並提醒承辦採購業務同仁與其有職務利害關係廠商，應保持適當分際，防範不當違法情事，且以常見詐騙手法為例，提醒與會中油員工及廠商，應於日常消費時提高警覺，降低遭不肖人士詐騙之可能。

宋克芳以幽默風趣的演講內容及多面向提供實務經驗及法律見解，並進行意見交流，就演講內容及自身業務所遭遇之法律相關問題提問，現場互動熱絡，對中油員工日後業務執行有極大助益。

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