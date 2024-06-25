破解圖利陷阱！中油煉製事業部大林煉油廠舉辦法紀宣導
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(25)日，在該廠行政大樓講堂，舉辦圖利與便民區辨及生活法律宣導活動，邀請律師宋克芳主講，藉由律師自身法學專業，以輕鬆活潑方式，分享圖利與便民之區隔及應注意事項等法律觀念，讓與會人員受益良多。
記者黃守作／高雄報導
中油煉製事業部大林煉油廠圖利與便民區辨及生活法律宣導活動，是由大林煉油廠廠長廖本源主持，他說，大林煉油廠為強化員工廉能意識及法令認知，乃舉辦此一圖利與便民區辨及生活法律廉政專題講習活動，盼中油員工透過此次廉政講習，建立廉安思維，充實廉政法令素養，依循法令執行職務，共同塑造優良風紀。
圖利與便民區辨及生活法律宣導活動，邀請宋克芳律師事務所律師宋克芳到場作專題演講，她剖析圖利與便民相關法規，並藉由實際案例分享，以解同仁執行職務之疑慮，並提醒承辦採購業務同仁與其有職務利害關係廠商，應保持適當分際，防範不當違法情事，且以常見詐騙手法為例，提醒與會中油員工及廠商，應於日常消費時提高警覺，降低遭不肖人士詐騙之可能。
宋克芳以幽默風趣的演講內容及多面向提供實務經驗及法律見解，並進行意見交流，就演講內容及自身業務所遭遇之法律相關問題提問，現場互動熱絡，對中油員工日後業務執行有極大助益。