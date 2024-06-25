開箱奇美博物館「最近飯店」！住捷絲旅台南館送門票 住房率破8成

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奇美博物館從5月開展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」以來，天天人潮絡繹不絕，門票也一票難求，如今還想看展覽，最方便的方式就是選擇飯店與奇美博物館合作之住房專案，包含台南晶英酒店、捷絲旅台南虎山館、台南遠東香格里拉、禧榕軒、大員皇冠假日與台糖長榮酒店，只要入住即有「免預約」門票，在展覽期間可直接進入欣賞，而其中最方便的飯店，堪稱是捷絲旅台南虎山館，離奇美博物館車程僅5分鐘。
因應奇美博物館展覽，捷絲旅台南虎山館推出官網限定的「【奇藝之旅】奇美博物館特展 三天兩夜住房專案」即日起至08月27日可預訂，住宿期間為即日起至08月29日，優惠房價為三天兩夜每房7998起。
專案內容為兩人成行入住，升等「鼓迎家庭客房」連續住宿兩晚，送兩日翌日早餐，每房加贈奇美博物館「從拉斐爾到梵谷:英國國家珍藏藝廊展」免預約門票2張與「十鼓文創園區」門票2張。還可免費享用Just café 迎賓點心咖啡、戶外泳池，並可免費預約搭乘至奇美博物館及大東夜市。7月1日起也有新的高鐵優惠，加訂高鐵票享平日(週一至週四)78 折、假日(週五 至週日及高鐵公告疏運期)85 折優惠。
而捷絲旅台南虎山館的一樓為「捷食藝」餐廳，除了提供房客早餐，也供應西式創意料理，像是此次7月1日將上市的菜色，就融合許多府城在地話元素，像是「府城花蝦義大利麵」，就是將以炒鱔魚意麵的醬汁為基底結合義大利麵；也有結合台南鹹粥的「虱目魚鮮蚵海鮮燉飯」，配料包含切成丁的關廟筍、煎香的虱目魚肚，以及蝦子、 蛤蜊與花枝，讓高湯燉煮出的義大利米，富有嚼感又透著台式親切美味。
另外，飯店頂樓（10樓）也有個週末限定的SKY BAR，號稱是有著獨家百萬夜景的戶外露台空間，能俯瞰金碧輝煌的奇美博物館、晶亮魔幻的十鼓文創園區，以及86快速道路上車流光影與火車悠悠行駛的迷人景象。營業日期以每月週五及周六為主，依飯店公告為主。
捷絲旅台南虎山館更將於7 月開始，每月加開太極課程，透過注重呼吸、 靈活度和肌肉的協同運動，幫助建立起一天的活力基礎。不分年齡房客均可參加，活動費用優惠價150 元。
另一家鄰近奇美博物館的飯店，則是台糖長榮酒店（台南），車程約１５分鐘，飯店近日結合周年慶活動推出【慶夏20】住房專案，入住標準樓層豪華客房每晚4199元，含2客自助早餐另加贈1份「台糖長榮酒店20週年文創紀念杯墊」，同時，只要在7、8月週一至週五預訂此專案入住，將加碼再贈藍柏閣精油DIY手作課程(1堂/房)，而選擇7、8月週六或週日入住者，則改贈送館內遊戲闖關卡，親子合作闖關，熱鬧迎接暑假。
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