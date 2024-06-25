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冬遊歐洲耶誕主題夯　晴天旅遊推七大耶誕市集亮點行程

▲晴天旅遊主題行程走遍七個耶誕市集，玩得到夏季行程，還能體驗各城市節慶浪漫。（圖／晴天旅遊提供）
▲晴天旅遊主題行程走遍七個耶誕市集，玩得到夏季行程，還能體驗各城市節慶浪漫。（圖／晴天旅遊提供）

記者黃文德／綜合報導

才剛進入暑假，但冬季的熱門行程與住宿卻已掀起搶訂高潮，其中歐洲耶誕主題詢問度爆表，晴天旅遊年底主力亮點行程，不僅可以一次探索七個耶誕市集，還將在三座大城連泊五星級飯店，再探訪捷克近郊知名的城堡酒店成為主人，以及進入評價極高的摩拉維亞紅酒莊，讓冬季之旅充滿驚喜與感動。

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晴天旅遊董事長陳依福表示，每年11月22日至12月25日就是長達一個月的歐洲耶誕市集盛會，各大城市都有精彩活動推廣冬季觀光，今年晴天特別主力企劃帶領遊客造訪，冬天前往當地不僅費用上可以稍微精省，優點還包括一樣能夠玩到夏季行程，又可以住到好飯店，更能體驗獨特的耶誕市集氛圍。

▲晴天旅遊推出奧捷耶誕市集限定團，在捷克特別安排歷史悠久的赫拉萊克五星級城堡酒店入住。（圖／晴天旅遊提供）
▲晴天旅遊推出奧捷耶誕市集限定團，在捷克特別安排歷史悠久的赫拉萊克五星級城堡酒店入住。（圖／晴天旅遊提供）
市集傳統源自十五世紀德國商人的交換物品聚集地，販售耶誕禮物，如今已演變成歐洲最大盛典，各國城市皆卯足全力。從薩爾斯堡的童話世界，到布拉格的古老魅力，再到維也納的音樂之都，每個城市的耶誕市集都有各自的特色。

晴天旅遊除了帶領遊歷三大市集外，還規劃了一般台灣觀光客較少探訪的皮爾森、泰爾奇、庫倫諾夫及卡羅維瓦利等市集一次走遍。晴天旅遊指出，造訪當地三樣事情一定要做，品嚐道地的歐洲香腸、收藏各個市集推出的限量馬克杯，當然還有喝杯暖到腳底的「熱紅酒」。空氣中飄散的肉桂香，將成為此行最獨特的記憶。

囊括奧地利及捷克的兩國的精彩旅程當中，知名的景點都不會缺漏，還增加了特殊的世界文化遺產「泰爾奇」的參觀，當地是以文藝復興建築聞名的美麗小鎮。而茲諾伊莫的紅酒莊，生產多款優質紅酒，風景優美舉世聞名。

此外，在三大城市中連泊五星級飯店，更在捷克選擇特殊的赫拉萊克五星級城堡酒店(Chateau Herálec)進駐。這座城堡可以追溯到十七世紀，是當地的一個重要歷史建築。經過精心的修復和改建，現在成為一家結合了豪華住宿和優雅氛圍的酒店，並擁有歐舒丹水療設備，讓團員好好地休息放鬆。欲知更多相關旅遊行程，可上晴天官網或YouTube查詢。

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