冬遊歐洲耶誕主題夯　晴天旅遊推七大耶誕市集亮點行程

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市集傳統源自十五世紀德國商人的交換物品聚集地，販售耶誕禮物，如今已演變成歐洲最大盛典，各國城市皆卯足全力。從薩爾斯堡的童話世界，到布拉格的古老魅力，再到維也納的音樂之都，每個城市的耶誕市集都有各自的特色。
晴天旅遊除了帶領遊歷三大市集外，還規劃了一般台灣觀光客較少探訪的皮爾森、泰爾奇、庫倫諾夫及卡羅維瓦利等市集一次走遍。晴天旅遊指出，造訪當地三樣事情一定要做，品嚐道地的歐洲香腸、收藏各個市集推出的限量馬克杯，當然還有喝杯暖到腳底的「熱紅酒」。空氣中飄散的肉桂香，將成為此行最獨特的記憶。
囊括奧地利及捷克的兩國的精彩旅程當中，知名的景點都不會缺漏，還增加了特殊的世界文化遺產「泰爾奇」的參觀，當地是以文藝復興建築聞名的美麗小鎮。而茲諾伊莫的紅酒莊，生產多款優質紅酒，風景優美舉世聞名。
此外，在三大城市中連泊五星級飯店，更在捷克選擇特殊的赫拉萊克五星級城堡酒店(Chateau Herálec)進駐。這座城堡可以追溯到十七世紀，是當地的一個重要歷史建築。經過精心的修復和改建，現在成為一家結合了豪華住宿和優雅氛圍的酒店，並擁有歐舒丹水療設備，讓團員好好地休息放鬆。欲知更多相關旅遊行程，可上晴天官網或YouTube查詢。
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