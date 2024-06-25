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日本母子在蘇州遭路人砍傷　中國外交部：這種事到哪都會發生

▲中國江蘇省蘇州市，24日發生日本母子遭中國男持刀砍傷的驚悚事故。圖為事發的公車站。（圖／翻攝自NHK）
▲中國江蘇省蘇州市，24日發生日本母子遭中國男持刀砍傷的驚悚事故。圖為事發的公車站。（圖／翻攝自NHK）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國江蘇省蘇州市24日下午發生一起針對日本母子的暴力襲擊事件，一名中國男子在蘇州市蘇州日本外籍人員子女學校附近持刀砍傷了一對日本母子，並試圖登上日僑學校的校車，導致一名中國籍女員工重傷。目前行兇男子已被警方逮捕，事件在日本掀起軒然大波，不過中國外交部下午對此發表回應時卻稱「類似這樣的偶發事件，在世界上任何國家都有可能發生」

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根據《日本放送協會》（NHK）報導，事件發生在「蘇州日本人外籍人員子女學校」（蘇州日本人學校）附近的公車站，一名日本女性指出，事發時有兩輛校車停在公車站，自己的孩子在第一輛車上，而在第二輛校車附近忽然傳出一陣騷動，只見一名50到60歲的男子抓住一名男童的衣服並揮舞刀具，現場家長與校方人員則用雨傘和包包等物品制止該男子，但他依然繼續喧鬧，嚇壞了在場民眾。

這起事件引發了日本政府的高度關注，該名受訪日本女性也坦言，儘管中國確實有不少人對外國人相當友善，但這件事的發生，讓她再次意識到生活中必須隨時保持警惕；與此同時，日本政府也向北京提出交涉，要求確保在中國的日本人的安全，日本官房長官林芳正於記者會上表示，日本駐上海總領事館已經要求當局加強警備，同時也呼籲在中國的日本居民提高警惕，注意安全。

中國內部的新聞封鎖與官方反應

由於這是近兩週內第二起外國人在中國遭到無差別暴力攻擊的事件，不到一個月前，吉林省吉林市北山公園也發生了一起持刀襲擊事件，導致包括4名美國人在內的5人受傷，其中4名外籍傷者是美國康奈爾學院派至吉林北華大學合作授課的教師，包括愛荷華州眾議員的兄弟。

中國外交部當時就稱該事件為偶發事件，在今（25）下午的例行記者會上，中國外交部發言人毛寧又再表示，中國是世界上最安全的國家之一，又稱在蘇州發生的持刀攻擊日本母子事件「在任何國家都有可能發生」，他先是對此事表示遺憾，接著強調警方判斷「這是一起偶發事件」，至於保護車上孩童的中國籍「隨車阿姨」受重傷的情況則並未多提。

由於此事發生後，中國官方媒體對此事件進行了嚴格的新聞封鎖，相關討論在中國網路上也很快被刪除，使得事件的具體情況和襲擊者的動機仍然不明，再加上事件有可能對日本向中國的投資造成影響，因此毛寧的發言是北京當局第一次公開承認此事發生，至於被問到對在中國經商和留學的日人有什麼影響，毛寧則並未正面回應可能的中日交流問題。

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