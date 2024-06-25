日本母子在蘇州遭路人砍傷　中國外交部：這種事到哪都會發生

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這起事件引發了日本政府的高度關注，該名受訪日本女性也坦言，儘管中國確實有不少人對外國人相當友善，但這件事的發生，讓她再次意識到生活中必須隨時保持警惕；與此同時，日本政府也向北京提出交涉，要求確保在中國的日本人的安全，日本官房長官林芳正於記者會上表示，日本駐上海總領事館已經要求當局加強警備，同時也呼籲在中國的日本居民提高警惕，注意安全。
中國內部的新聞封鎖與官方反應
由於這是近兩週內第二起外國人在中國遭到無差別暴力攻擊的事件，不到一個月前，吉林省吉林市北山公園也發生了一起持刀襲擊事件，導致包括4名美國人在內的5人受傷，其中4名外籍傷者是美國康奈爾學院派至吉林北華大學合作授課的教師，包括愛荷華州眾議員的兄弟。
中國外交部當時就稱該事件為偶發事件，在今（25）下午的例行記者會上，中國外交部發言人毛寧又再表示，中國是世界上最安全的國家之一，又稱在蘇州發生的持刀攻擊日本母子事件「在任何國家都有可能發生」，他先是對此事表示遺憾，接著強調警方判斷「這是一起偶發事件」，至於保護車上孩童的中國籍「隨車阿姨」受重傷的情況則並未多提。
由於此事發生後，中國官方媒體對此事件進行了嚴格的新聞封鎖，相關討論在中國網路上也很快被刪除，使得事件的具體情況和襲擊者的動機仍然不明，再加上事件有可能對日本向中國的投資造成影響，因此毛寧的發言是北京當局第一次公開承認此事發生，至於被問到對在中國經商和留學的日人有什麼影響，毛寧則並未正面回應可能的中日交流問題。