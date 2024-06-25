《神鬼奇航》男星衝浪慘遭鯊魚狠咬慘死　拖上岸後一手一腳全沒了

直擊／金智媛頭髮剪短現身東區！見1500粉絲淋雨　走近大家說謝謝

▲金智媛來台出席精品店開幕活動，表示想喝珍奶、吃芒果冰。（圖／記者葉政勳攝）
▲金智媛來台出席精品店開幕活動，表示想喝珍奶、吃芒果冰。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《淚之女王》女主角金智媛今（25）日受品牌邀約來台，出席位於東區的新光三越精品店開幕活動，她跟全球代言人周杰倫（周董）一前一後現身記者會，只是活動尚未開始，現場人潮癱瘓周邊交通，媒體陣仗包含攝影與文字，粗估有200位，驗證金智媛、周杰倫非凡的人氣。今晚的金智媛更是以新髮型亮相，引爆全場1500人興奮尖叫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金智媛出席精品記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲金智媛首度來台，出席位於東區的精品記者會。（圖／記者葉政勳攝）
根據官方統計，現場湧入1500名粉絲，即使天公不作美下大雨，也澆不息粉絲的熱情，淋雨也要守在會場；金智媛約晚間7點45分下車，見到一排相機海便親民揮手致意，她也不斷放送手指愛心、飛吻愛心等手勢給媒體拍攝。

金智媛受訪表示很感謝品牌邀約，讓她能夠來台體驗各種氛圍與文化，金智媛也被熱情的粉絲嚇到，表示7月21日會再來台舉辦粉絲見面會，與大家度過幸福時光。

這次來台，金智媛超想喝珍珠奶茶、吃芒果冰「因為我聽說台北的點心很好吃，我都想吃看看！」

值得一提的是，金智媛今晚是以新造席亮相，昨天瀏海還是旁分的她，記者會上則以空氣瀏海示人；她站定位拍照時，看到四周遠處都有粉絲駐足，決定走近大家揮手致謝，掀起全場一陣暴動。

▲金智媛出席精品記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼金智媛第一次來台灣，表示想吃很多點心再回韓國。（圖／記者葉政勳攝）
▲金智媛出席精品記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲金智媛出席精品記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲《淚之女王》女主角金智媛今天首度來台，明天將出席精品記者會。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）
▲金智媛昨天在韓國時，還是旁分瀏海，今天以新髮型亮相。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）

直擊／東區擠爆500人看金智媛　隔壁棚也來追星：我是邊佑錫粉絲

金智媛吃飽飽現身台北街頭：好吃好吃　粉絲吶喊「洪海仁」逗樂她

直擊／金智媛現身桃園！看見台灣粉絲狂揮手　關心記者：請小心唷

金智媛要來台灣了！現身仁川機場「全程高舉包包」　原因超敬業

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生