直擊／金智媛頭髮剪短現身東區！見1500粉絲淋雨 走近大家說謝謝
韓劇《淚之女王》女主角金智媛今（25）日受品牌邀約來台，出席位於東區的新光三越精品店開幕活動，她跟全球代言人周杰倫（周董）一前一後現身記者會，只是活動尚未開始，現場人潮癱瘓周邊交通，媒體陣仗包含攝影與文字，粗估有200位，驗證金智媛、周杰倫非凡的人氣。今晚的金智媛更是以新髮型亮相，引爆全場1500人興奮尖叫。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據官方統計，現場湧入1500名粉絲，即使天公不作美下大雨，也澆不息粉絲的熱情，淋雨也要守在會場；金智媛約晚間7點45分下車，見到一排相機海便親民揮手致意，她也不斷放送手指愛心、飛吻愛心等手勢給媒體拍攝。
金智媛受訪表示很感謝品牌邀約，讓她能夠來台體驗各種氛圍與文化，金智媛也被熱情的粉絲嚇到，表示7月21日會再來台舉辦粉絲見面會，與大家度過幸福時光。
這次來台，金智媛超想喝珍珠奶茶、吃芒果冰「因為我聽說台北的點心很好吃，我都想吃看看！」
值得一提的是，金智媛今晚是以新造席亮相，昨天瀏海還是旁分的她，記者會上則以空氣瀏海示人；她站定位拍照時，看到四周遠處都有粉絲駐足，決定走近大家揮手致謝，掀起全場一陣暴動。