狼犬住院3天！獸醫突通知「提前出院」 真相爸氣到笑：太有個性
狼犬天性機警又謹慎，對於陌生人總是需要觀察一段時間才願意親近。日本就有一名飼主養了狼犬「里卡多」，但里卡多日前身體出現狀況，緊急帶到動物醫院治療後，在醫院住院觀察了3天，沒想到飼主卻突然接到醫院通知，可以提前讓里卡多出院回家，原因卻不是里卡多已經完全康復，而是太有個性，堅持不在醫護人員面前吃飯，讓爸爸聽了瞬間無奈到笑出來。
記者賴禹妡／綜合報導
日本飼主@Allukaaaaa328家中養了一隻狼犬及雪橇犬，其中狼犬里卡多日前身體出現問題，上吐下瀉又沒有食慾，讓家人嚇壞趕緊送去動物醫院治療。里卡多經過檢查後，確診為愛迪生氏症，但愛迪生氏症一但罹患就無法根治，僅能透過打針及吃藥控制病情。
里卡多在獸醫的細心照料下，已經從氧氣室轉移到普通的病房，病情也因為藥物控制逐漸好轉，並在醫院的評估下被通知可以提早出院。飼主帶著兒子到獸醫院接里卡多，聽完醫囑後才得知愛犬得以提早出院的真正理由，原來是里卡多「太有個性」了。
醫師透露，里卡多在身體稍微恢復之後，就把醫護人員視為缺乏信賴的夥伴，並有著「我又不認識你」的強烈情緒，說什麼都不願意在陌生人面前吃飯。獸醫考量到里卡多的病況已經穩定下來，因此決定提前讓里卡多「放行」回家。
獸醫表示，可以看出里卡多其實是一隻愛撒嬌的大狗狗，但個性傲嬌又謹慎，且狼犬本來就屬於機警的聰明犬種，不會輕易對陌生人卸下心防。而里卡多回家後看到熟悉的環境與家人，果真立馬展開笑容，也終於願意乖乖吃飯。