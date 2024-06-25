別再催了！中國連鎖咖啡又爆衝突 店員「朝客潑咖啡粉」失控怒吼
中國連鎖咖啡市場近年來快速增長，但市場的激烈競爭和價格戰也帶來了負面影響，員工在職場環境也面臨被迫出餐更快速、服務更周全等壓力，日前一家位於上海的中國連鎖咖啡品牌就傳出女顧客發生爭執投訴店員，導致店員情緒失控的事件，相關畫面曝光後更掀起大批討論。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國知名咖啡品牌「Manner」近日兩間不同門市，各發生有員工和顧客起衝突的事件，影片曝光後皆登上熱搜。這兩起糾紛發生自本月17日上午，其中一間位於上海的門市有女顧客表示自己快要遲到，要求「先做自己的咖啡」打算插隊，女店員則可以幫忙取消訂單，對方卻因此和店員起了爭執，最後還撂下狠話，表示會去投訴該名員工，結果店員一時情緒失控，拿起面前的咖啡粉，往客人臉上潑，並喊著「妳投訴啊」、「妳投訴啊！我說了給妳退單，等不及妳就投訴，催啥啊！為什麼一直要在這吵。」
另一間門市同樣出現客人「催單」的情況，一名女顧客因等候不及，對店員罵動作慢，會害自己趕不上飛機，男店員在幫他退單期間，顧客又拿出手機錄影、已報警這才引爆衝突，當時男店員同樣情緒失控，企圖奪取大媽手機，大聲罵「一杯咖啡都等不了，你給我滾，傻逼老女人」，雙方在咖啡店上演肢體衝突全武行。
事實上，中國咖啡市場近年來快速增長，連鎖品牌之間的激烈競爭也導致企業內部的員工訓練、顧客服務與營業規劃有所改變。例如，瑞幸咖啡和庫迪咖啡之間的價格戰，使得瑞幸的盈利能力大幅下降，營業利潤率僅為0.1%。星巴克在中國的市場份額也受到影響，營收和利潤均有所下滑。
Manner咖啡品牌自去年9月以來平均每天新開兩家店面，但是員工數量卻未能跟上門市擴展的步伐，導致工作效率降低和員工抱怨增加。據了解，該連鎖咖啡店店員月薪僅約五千人民幣（約新台幣2.2萬元），但卻得不斷產出手沖咖啡，尖峰時段顧客至少要等10分鐘以上，目前發生衝突的男員工已經自行走人，女員工則遭到公司開除。