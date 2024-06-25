台灣最熱城市排行公開！冠軍「每年186天破30度」　台北僅排第7名

統一獅封王優惠來了！7-11咖啡買一送一　紅蔘飲、沐浴乳也買1送1

▲統一獅勇奪上半季冠軍，7-11火速推出封王優惠，精品咖啡買一送一，線上線下逾500款爆殺優惠商品。（圖／業者提供）
▲統一獅勇奪上半季冠軍，7-11火速推出封王優惠，精品咖啡買一送一，線上線下逾500款爆殺優惠商品。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

統一獅今（25）日在主場封王戰對上樂天桃猿，成功拋下橘色封王彩帶！慶祝統一獅迎來隊史上第17座季冠軍，全台7-11後（27）日起連續4天精品咖啡、韓國進口商品買1送1、超過500款指定商品第2件5折。萊爾富則挑戰超商茶葉蛋最低價，祭出單顆9元特價。

我是廣告 請繼續往下閱讀
慶祝統一獅2024上半年球季封王，7-ELEVEN精品咖啡打頭陣，6月27日至6月30日限時4天，精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，此外，韓國進口的韓國熊津紅蔘飲系列、Sweetory可可球系列、MILK BAOBAB沐浴乳1000ml系列也是買一送一。

▲慶祝統一獅奪2024年上半年球季冠軍，7-ELEVEN線上線下推逾五百款爆殺優惠商品。（圖／業者提供）
▲慶祝統一獅奪2024年上半年球季冠軍，7-ELEVEN線上線下推逾五百款爆殺優惠商品。（圖／業者提供）
除了咖啡之外，7-11宣布，超過30大品牌旗下超過500款指定商品，一同加入同品類任選第2件5折，OPENPOINT行動隨時取也集結超過30款飲料、冰品6入7.5折，線上線下同慶獅隊封王喜悅，《NOWnews》整理上半季封王優惠一次看。

🟡7-11統一獅上半季封王優惠（6月27日至6月30日）：
◾大杯精品美式買1送1
◾大杯精品拿鐵買2送1
◾韓國熊津紅蔘飲系列買1送1
◾MILK BAOBAB沐浴乳1000ml系列買1送1
◾韓國Sweetory可可球系列買1送1
◾韓國Sweetory彩虹口香糖買1送1
◾韓國熊津青梅飲買1送1
◾韓國X5花生巧克力風味捲心酥買1送1

▲7-11同步推出2024統一7-ELEVEn獅隊上半球季冠軍周邊商品預購活動。（圖／業者提供）
▲7-11同步推出2024統一7-ELEVEn獅隊上半球季冠軍周邊商品預購活動。（圖／業者提供）
萊爾富挑戰超商最低價　茶葉蛋單顆9元

萊爾富則是挑戰超商茶葉蛋最低價，6月26日至7月23日期間，茶葉蛋原價13元，門市祭出茶葉蛋單顆9元，讓民眾享受「銅板價」。指定盒裝蛋部分，6月26日起享單盒均一價85元（原價95元）；門市「來送禮」祭出茶葉蛋限時優惠10顆88元，換算下來單顆是8.8元。

▲萊爾富6月26日至7月23日期間，茶葉蛋祭出單顆9元特價。（圖／業者提供）
▲萊爾富6月26日至7月23日期間，茶葉蛋祭出單顆9元特價。（圖／業者提供）

統一獅勇奪隊史第17座季冠軍！率先奪季後賽門票　11：4擊敗樂天

本周咖啡優惠！7-11寄杯18元、星巴克星冰樂60元　今霜淇淋買1送1

7-11店員集體「現身全家」！眾驚：請支援輸贏　他揭超商亂鬥真相

7-11宣布凌晨關燈！半夜3點至6點「招牌黑漆漆」　1500家門市響應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載