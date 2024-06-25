統一獅封王優惠來了！7-11咖啡買一送一 紅蔘飲、沐浴乳也買1送1
統一獅今（25）日在主場封王戰對上樂天桃猿，成功拋下橘色封王彩帶！慶祝統一獅迎來隊史上第17座季冠軍，全台7-11後（27）日起連續4天精品咖啡、韓國進口商品買1送1、超過500款指定商品第2件5折。萊爾富則挑戰超商茶葉蛋最低價，祭出單顆9元特價。
記者黃韻文／綜合報導
慶祝統一獅2024上半年球季封王，7-ELEVEN精品咖啡打頭陣，6月27日至6月30日限時4天，精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，此外，韓國進口的韓國熊津紅蔘飲系列、Sweetory可可球系列、MILK BAOBAB沐浴乳1000ml系列也是買一送一。
除了咖啡之外，7-11宣布，超過30大品牌旗下超過500款指定商品，一同加入同品類任選第2件5折，OPENPOINT行動隨時取也集結超過30款飲料、冰品6入7.5折，線上線下同慶獅隊封王喜悅，《NOWnews》整理上半季封王優惠一次看。
🟡7-11統一獅上半季封王優惠（6月27日至6月30日）：
◾大杯精品美式買1送1
◾大杯精品拿鐵買2送1
◾韓國熊津紅蔘飲系列買1送1
◾MILK BAOBAB沐浴乳1000ml系列買1送1
◾韓國Sweetory可可球系列買1送1
◾韓國Sweetory彩虹口香糖買1送1
◾韓國熊津青梅飲買1送1
◾韓國X5花生巧克力風味捲心酥買1送1
萊爾富挑戰超商最低價 茶葉蛋單顆9元
萊爾富則是挑戰超商茶葉蛋最低價，6月26日至7月23日期間，茶葉蛋原價13元，門市祭出茶葉蛋單顆9元，讓民眾享受「銅板價」。指定盒裝蛋部分，6月26日起享單盒均一價85元（原價95元）；門市「來送禮」祭出茶葉蛋限時優惠10顆88元，換算下來單顆是8.8元。